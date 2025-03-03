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За загрязнение ручья без названия в Пскове назначен штраф в размере 80 тысяч рублей

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура завершила проверку по факту сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Великая в районе перекрестка улиц Крестки и Западной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фотографии: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Совместно со специалистами Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора и филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу проведено обследование с отбором проб воды.

Установлено, что хозяйственно-бытовая сточная вода сбрасывается через водопропускную трубу, расположенную в районе улицы Крестки, в ручей без названия, который через 1,2 км впадает в реку Великую.

Причина сброса хозяйственно-бытовых сточных вод - проведение земляных работ в районе гаражного кооператива на улице Западной на аварийном участке канализационного коллектора, из которого сточная вода уходит в отверстие коллектора ливневой канализации и затем сбрасывается в ручей без названия.

«В результате лабораторных исследований (испытаний) образцов проб воды выявлены превышения нормативов предельно допустимой концентрации, что свидетельствует о том, что сброс сточных вод осуществляется с нарушением требований закона, причиняя вред водным объектам», - отметили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями природоохранным прокурором в отношении муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).

По результатам рассмотрения дела «Горводоканалу» назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. После получения результатов расчета размера вреда, причиненного водным объектам, будет решен вопрос о его взыскании в порядке гражданского судопроизводства.

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Напомним, ранее редакция Псковской Ленты Новостей обратилась в муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал», где пояснили, что в январе была зафиксирована аварийная ситуация, связанная с частичным обрушением канализационного коллектора, расположенного на улице Западной.