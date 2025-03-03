Работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Острове-3 идут по графику

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 марта осмотрел объекты коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3», модернизируемых в рамках исполнения указания президента Российской Федерации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Оборудование уже едет, оно оплачено. Особых просьб нет, нам во всем помогают», - доложили Михаилу Ведерникову.
В летний период планируется проведение работ, которые потребуют отключения водоснабжения в домах. «Только людей заранее предупредите», - призвал губернатор.
Глава региона проверил выполненные работы по строительству центрального теплового пункта №4, сетей теплоснабжения и станции второго подъема питьевой воды, а также по строительству очистных сооружений канализации.
Напомним, с 2023 года при финансовой поддержке Минстроя России на территории военного городка «Остров-3» осуществляются мероприятия по приведению в нормативное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры - по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.
По состоянию на 4 марта выполнены работы по капитальному ремонту 14,175 км сетей водоснабжения, 11,878 км сетей водоотведения. Отставания от графика производства работ нет.
Работы идут при финансовой поддержке публично-правовой компании «Фонд развития территорий». В 2024 году выполнены следующие мероприятия:
В 2025 году продолжается выполнение мероприятий по строительству ЦТП №№2, 3 с прокладкой трубопроводов системы горячего водоснабжения на территории войсковой части 35700 в военном городке «Остров-3». Проектом предусмотрено строительство двух центральных тепловых пунктов и 3,48 км сетей горячего водоснабжения.
По строительству ЦТП №№4, 5, 6 с прокладкой трубопроводов системы горячего водоснабжения к домам №№1-23 в военном городке «Остров-3» проектом предусмотрено строительство трех центральных тепловых пунктов и 7,08 км сетей горячего водоснабжения.
Сроки выполнения работ по контракту – 25 июля 2025 года.
По строительству очистных сооружений канализации в военном городке «Остров-3» проектом предусмотрено строительство очистных сооружений канализации производительностью 4 тысячи кубометров/сутки. Срок выполнения работ по контракту – 20 сентября 2025 года.