ЖКХ

Началась газификация островской деревни Ногино

Началась газификация деревни Ногино в Островском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы началось строительство внутрипоселкового газопровода в деревне Ногино Островского района протяженностью 0,7 км.

Новый газопровод создаст возможность газификации 14 домовладений.

Напомним, для газификации Островского района в феврале 2024 завершили строительство межпоселкового газопровода от ГРС № 23 «Остров» - деревня Ногино - деревня Шенихово Островского района Псковской области протяженностью 3,4 км и установили 2 пункта редуцирования газа для обеспечения надежного газоснабжения.