ЖКХ

Директора «Пустошкинских теплосетей» оштрафовали за долги

Прокуратура района провела проверку, по результатам которой в деятельности муниципального предприятия «Пустошкинские теплосети» выявлены нарушения требований «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пустошкинского района.

Фото: Архив ПЛН

Выяснилось, что директор предприятия заключал договоры при наличии значительной кредиторской задолженности, что создавало риски несвоевременного выполнения обязательств перед контрагентами. В результате были допущены задержки в оплате услуг, оказанных предприятию субъектами малого и среднего бизнеса, включая ООО «Мебель», ООО «Атланта», ИП Владимирова А.И. и ИП Сенченкова В.А.

Чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, прокуратура внесла представление директору МП «Пустошкинские теплосети». Представление было рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Задолженность перед поставщиками была частично погашена в сумме 150 тысяч рублей.

Кроме того, по постановлению прокуратуры директор МП «Пустошкинские теплосети» привлечен к административной ответственности по части 9 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) с наложением штрафа в размере 35 тысяч рублей. Постановление управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Псковской области вступило в законную силу, штраф был уплачен.