ЖКХ

День работников ЖКХ отмечается 16 марта

Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ.

Этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» он был перенесен на третье воскресенье марта. А указом президента РФ от 7 мая 2013 года №459 «О Дне работника торговли» этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля, поэтому сегодня в России — в третье воскресенье марта — отмечается День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.

Первые декреты и постановления Советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания населения стала активно развиваться. К бытовым услугам относятся все те службы, которые создают уют и удобство жизни людей.

Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды, чтобы бесперебойно работали промышленные предприятия, больницы, школы, детские сады, пишет Calend.ru.

Ателье, комбинаты, мастерские, сервисы, салоны оказывают услуги по ремонту квартир, изготовлению и ремонту мебели, стирке и химической чистке, индивидуальному пошиву и ремонту обуви и одежды. Также бытовые услуги оказываются по профилактике и ремонту автомобилей, ремонту бытовых машин и приборов, теле- и радиоаппаратуры, музыкальных инструментов. Прокат предметов культурного и спортивного назначения и домашнего обихода, уборка квартир, выполнение различных поручений, фото- и парикмахерские услуги — все это в сфере ведения служб быта.

Сегодня работники бытового обслуживания вносят огромный вклад в развитие российской экономики, расширяют спектр услуг и улучшают их качество. В свой профессиональный праздник они получают поздравления и подарки от руководства, коллег и благодарных клиентов.