ЖКХ

Фотофакт: Новую трубу водоснабжения укладывают на набережной реки Великой в Пскове

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» проводит работы по установке новой трубы водоснабжения на набережной реки Великой — в месте соединения с улицей Профсоюзной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, для осуществления ремонтных работ водоток на данном участке был перекрыт временной заглушкой, а подача питьевой воды абонентам «Горводоканала» была сохранена благодаря закольцованности этого контура водоснабжения.

Ранее предприятие сообщило, что работы по присоединению отрезка новой трубы к водоводу будут на третьей неделе марта, еще около двух недель потребуется для благоустройства территории.