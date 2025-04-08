ЖКХ

Приняты работы по капремонту крыши в многоквартирном доме в псковской деревне Соловьи

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год дом в Псковском районе получил новую крышу. Здание расположено по адресу: Псковский район, деревня Соловьи, дом 8, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото: ФКР Псковской области

Работы по ремонту крыши выполнила подрядная организация ООО «ГК "Русьстрой"».

На объекте демонтировали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки и устройство новой кровли с применением выполнения работ по технологии ВИР-пласт. Также произвели ремонт вентиляционных шахт, выполнили ремонт кабин выхода на крышу и парапетов. На крыше установили ограждающие конструкции.

На текущую дату работы по капитальному ремонту крыши выполнили и приняли в полном объеме.