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«Золотой стык»: газопровод-отвод Новоржев — Пушкинские Горы подключили к системе газоснабжения

На границе Новоржевского и Бежаницкого муниципальных округов произошла стыковка магистрального газопровода высокого давления с газопроводом-отводом Новоржев - Пушкинские Горы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Газовики называют это событие «золотой стык». Это финальная точка строительства нового газопровода, который доставляет голубое топливо в два муниципалитета округа №9 - Новоржевский и Пушкиногорский округа.

«Для жителей двух районов это историческое событие. Мы говорим уже не о перспективе газификации, а о свершившемся факте. В Пушкинских Горах уже стартовал следующий этап – догазификация. Подрядчик готовит домовладения заявившихся пушкиногорцев к подключениям. У людей будет новое качество жизни», - подчеркнул вице-спикер, депутат Собрания от избирательного округа №9 Армен Мнацаканян.

При стыковке присутствовал руководитель АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. Он отметил, что «на 99% система газопровода-отвода готова к подаче в нее газа, основные строительно-монтажные работы на объекте завершены, впереди благоустройство».

Торжественный пуск газа в Пушкинских Горах запланирован 25 апреля.

Голубое топливо заполнит газопровод-отвод, внутрипоселковый газопровод в Пушкинских Горах, газ придет первым потребителям, в числе которых и Святогорский монастырь. Таким образом, «Газпром» выполняет взятые на себя обязательства: в 2024 году подготовили инфраструктуры, а в 2025 году – подать газ.

«Хочу поблагодарить за газификацию наших районов генерального директора "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, экс-сенатора от Псковской области, главу Республики Алтай Андрея Турчака, правительство Псковской области и всех специалистов, благодаря которым удается реализовать этот масштабный и социально значимый проект», - написал Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».