ЖКХ

Утечку в котельной на улице Конной устраняют сотрудники «Псковских тепловых сетей»

Утечку в котельной на улице Конной устраняют сотрудники «Псковских тепловых сетей». Как проходят работы, рассказали Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети

«Прямо в святой праздник Пасхи на котельной на улице Конной сильно скакнула подпитка. Дежурные бригады обходчиков отправилась на поиск утечки, нашли ее довольно быстро. Эта утечка расположилась на неподвижной опоре у дома №30. Утечка не представляет большой угрозы для работы котельной. Но уже очень скоро котельные придется отключать и вплотную занятья работой по замене сетей и оборудованием котельных. А добавлять к этому списку ещё и неликвидированную утечку – это плохая идея», - рассказали на предприятии.

Данная утечка не позволит нормально провести гидравлические испытания своих сетей. Из-за неустраненной утечки будет необходимость проводить повторную опрессовку сетей, но уже после проведения ремонтных работ, пояснили в ПТС.

«У участка №3 на этот год запланировано очень много масштабных и интересных работ, которые начнутся уже после майских праздников. Одним из самых ярких примеров является "переход" улицы Максима Горького. Этот участок магистральной трассы уже много лет доставляет неудобства нашим коллегам, а вместе с ними и жителям города. Ведь провести подобные работы без частичного ограничения дорожного движения попросту невозможно», - отметили сотрудники.

Под замену попали сразу две неподвижные опоры. «По внешнему виду они не очень старые, так как были смонтированы в 2007 году. Очень странно, что они уже вышли из строя. Но всему виной устаревшая технология их изготовления», - рассказали специалисты.

На предприятии пояснили, что сейчас неподвижные опоры делаются по принципу «матрёшки». Одна труба помещается в якорную часть неподвижной опоры (гильза). Именно к этой «второстепенной» трубе и приваривается сам якорь. А основная труба уже вставляется во второстепенную и фиксируется в ней. «Именно эта модель изготовления неподвижных опор признана нашими экспертами как эталонная. Она позволяет кратно продлить срок службы неподвижки. Сделав ее не самой слабой частью системы теплоснабжения, а самой долговечной и надёжной», - уточнили сотрудники тепловых сетей.

«Но сегодняшние работы запомнились нам не только этим. Мы находились на объекте около часа. За это время к нам подошло около десятка человек, которые задавали вопросы о теплоснабжении. И вы не поверите. Эти вопросы были связаны не с тем, когда мы его отключим, а когда оно снова появится в домах, которые были отключены в ходе ремонтных работ. Здесь нужно отметить, что под отключение попало сразу семь многоквартирных жилых домов и поликлиника, - рассказали на предприятии. - Если честно, то мы были крайне удивлены подобной постановкой вопроса. Жители натурально требовали вернуть отопление. А на контрасте с теми обращениями, которые каждый день десятками сыпятся в наши официальные группы, это крайне необычно. Сколько людей, столько и мнений. Жители старого фона против отключения отопления. Сегодня мы в этом лично смогли убедиться».

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал опрос на тему: Не пора ли отключать отопление?