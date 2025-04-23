ЖКХ

Андрей Маковский: За победу «Новых людей» на выборах мы скажем спасибо управляющим компаниям

Ненадлежащее качество услуг, которые оказывают управляющие компании, может послужить причиной для роста популярности партии «Новые люди» среди населения, так как после их обращений проблемы решаются. Таким мнением поделился лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский в рамках 44-й сессии регионального парламента 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я бы хотел поделиться последними социологическими замерами. Отношение граждан к власти и к оппозиции формируется из повседневного опыта. Многих людей не устраивают цены на услуги ЖКХ и зачастую работа управляющих компаний - то, как они относятся к текущему ремонту и мусорным площадкам. Позиция наших людей простая: мы готовы платить, но хотим получать соответствующего качества услуги. Наша переписка с властью и с управляющими компаниями доходит до абсурда. Мы говорим, что произведен некачественный ремонт крыши, но в ответ мы получаем целую плеяду нормативных актов и норм. Мы пишем о необходимости ремонта подъезда, в ответ получаем то, что депутат не может обратиться к органам власти, а обратиться должен гражданин. После наших обращений убирают подъезды и забывают на месяц или полгода о проблеме. Если все будет продолжаться в том же духе, то в 2025 году на муниципальных выборах победят "Новые люди", и управляющим компаниям мы скажем за это спасибо», - заявил Андрей Маковский.

Он также поднял проблему высокой ставки Центробанка.

«Хочется донести позицию партии "Новые люди" по главному экономическому вопросу. Ставку Центробанка пора снижать. Об этом заявил лидер партии на отчете в Госдуме. Повышение ключевой ставки было непростым, но необходимым решением, которое помогло стабилизировать экономику и сохранить банковскую систему. Сейчас ситуация меняется не в лучшую сторону. Центробанк предлагает повышать ставку. Мы предлагаем двигаться в другую сторону. В новых реалиях смогут выжить только сильные национальные экономики, чтобы стать такими нужно ускорять производство, но как это сделать, если ставка 30-35%? Для нашего региона это также актуально, мы видим, как стоит рынок недвижимости. Знаем о том, что в большинстве случаев это было локомотивом экономики», - заметил Андрей Маковский.