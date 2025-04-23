Андрей Маковский: За победу «Новых людей» на выборах мы скажем спасибо управляющим компаниям

Ненадлежащее качество услуг, которые оказывают управляющие компании, может послужить причиной для роста популярности партии «Новые люди» среди населения, так как после их обращений проблемы решаются. Таким мнением поделился лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский в рамках 44-й сессии регионального парламента 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он также поднял проблему высокой ставки Центробанка.
«Хочется донести позицию партии "Новые люди" по главному экономическому вопросу. Ставку Центробанка пора снижать. Об этом заявил лидер партии на отчете в Госдуме. Повышение ключевой ставки было непростым, но необходимым решением, которое помогло стабилизировать экономику и сохранить банковскую систему. Сейчас ситуация меняется не в лучшую сторону. Центробанк предлагает повышать ставку. Мы предлагаем двигаться в другую сторону. В новых реалиях смогут выжить только сильные национальные экономики, чтобы стать такими нужно ускорять производство, но как это сделать, если ставка 30-35%? Для нашего региона это также актуально, мы видим, как стоит рынок недвижимости. Знаем о том, что в большинстве случаев это было локомотивом экономики», - заметил Андрей Маковский.