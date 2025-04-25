ЖКХ

Подрядчик назвал причину разлива нечистот в псковской деревне Неелово-2

Ремонтные работы по замене коллектора проводили в деревне Неелово-2 Псковского района. В ходе работ подрядчики случайно повредили трубу канализации, вследствие чего все нечистоты стали выливаться на улицу и на участки домовладельцев. Компания «Современные системы реновации», выполняющая реконструкцию насосной станции «Тямша» в посёлке Неёлово-2, прокомментировала ситуацию, возникшую вследствие повреждений сети напорной канализации.

Фотографии: Николай Мельков / «ВКонтакте»

Согласно представленной информации, авария произошла 14 апреля, когда субподрядная организация ООО «ГБУР» осуществляла расширение подземного канала. Из-за разницы плотностей грунта произошёл сдвиг оборудования, повредивший канализационные трубы.

Для ликвидации последствий происшествия компания незамедлительно начала откачку сточных вод и устранение повреждения.

«В оперативном порядке начали устранять аварию и откачивать сточные воды илососом в круглосуточном режиме. Остановка КНС и сети напорной канализации возможна 1 раз в 4 суток в связи с графиком работы псковской птицефабрики. В связи с этим сроки устранения аварии увеличиваются», - рассказал руководитель руководитель строительства компании «ССР» в Пскове Дамир Тлиф.

Позднее, в ночь с 17 на 18 апреля, когда сети напорной канализации и КНС были остановлены, работники компании начали откачивать стоки. Однако происходил постоянный неустановленный сброс сточных вод в действующую сеть, что не позволяло получить ощутимого результата.

Позднее, 21 апреля в 02:00 сотрудники повторно остановили КНС, возобновили откачку стоков, вскрыли грунт, заменили участок поврежденного трубопровода и демонтировали расширитель, ставший причиной аварии. Затем 23 апреля в 10:00 был выявлен новый выброс на поверхность сточных вод. Илосос продолжил работу в круглосуточном режиме.

«Работы осложняются стесненными условиями в жилой застройке, отсутствием возможности сбрасывать сточные воды на резервную линию из-за неработающих задвижек, длительного срока эксплуатации сети, а также невозможностью оперативно остановить КНС», - отметил руководитель.

По словам руководителя, на данный момент компания завершила ремонтные работы в соответствии с графиком остановки КНС и сети напорной канализации. Авария полностью устранена. Занимаются благоустройством территории.

Отдельно отмечено случайное повреждение забора местного жителя, которое обещано устранить до конца первой декады мая текущего года.