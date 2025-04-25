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Подрядчик назвал причину разлива нечистот в псковской деревне Неелово-2

29.04.2025 18:15|ПсковКомментариев: 0

Ремонтные работы по замене коллектора проводили в деревне Неелово-2 Псковского района. В ходе работ подрядчики случайно повредили трубу канализации, вследствие чего все нечистоты стали выливаться на улицу и на участки домовладельцев. Компания «Современные системы реновации», выполняющая реконструкцию насосной станции «Тямша» в посёлке Неёлово-2, прокомментировала ситуацию, возникшую вследствие повреждений сети напорной канализации. 

Фотографии: Николай Мельков / «ВКонтакте»

Согласно представленной информации, авария произошла 14 апреля, когда субподрядная организация ООО «ГБУР» осуществляла расширение подземного канала. Из-за разницы плотностей грунта произошёл сдвиг оборудования, повредивший канализационные трубы.

Для ликвидации последствий происшествия компания незамедлительно начала откачку сточных вод и устранение повреждения.

«В оперативном порядке начали устранять аварию и откачивать сточные воды илососом в круглосуточном режиме. Остановка КНС и сети напорной канализации возможна 1 раз в 4 суток в связи с графиком работы псковской птицефабрики. В связи с этим сроки устранения аварии увеличиваются», - рассказал руководитель руководитель строительства компании «ССР» в Пскове Дамир Тлиф.

Позднее, в ночь с 17 на 18 апреля, когда сети напорной канализации и КНС были остановлены, работники компании начали откачивать стоки. Однако происходил постоянный неустановленный сброс сточных вод в действующую сеть, что не позволяло получить ощутимого результата.

Позднее, 21 апреля в 02:00 сотрудники повторно остановили КНС, возобновили откачку стоков, вскрыли грунт, заменили участок поврежденного трубопровода и демонтировали расширитель, ставший причиной аварии. Затем 23 апреля в 10:00 был выявлен новый выброс на поверхность сточных вод. Илосос продолжил работу в круглосуточном режиме.

«Работы осложняются стесненными условиями в жилой застройке, отсутствием возможности сбрасывать сточные воды на резервную линию из-за неработающих задвижек, длительного срока эксплуатации сети, а также невозможностью оперативно остановить КНС», - отметил руководитель.
 

По словам руководителя, на данный момент компания завершила ремонтные работы в соответствии с графиком остановки КНС и сети напорной канализации. Авария полностью устранена. Занимаются благоустройством территории.

Отдельно отмечено случайное повреждение забора местного жителя, которое обещано устранить до конца первой декады мая текущего года.

«Забор располагался на краю котлована, стены которого осыпались из-за размыва, а фундамент обвалился. Для спуска специалистов в котлован и устранения аварии единственным возможным решением для безопасного производства работ в котловане стал демонтаж провисшего забора. Гарантируем восстановить его к 5 мая собственными силами», - заключил Дамир Тлиф.
Источник: Псковская Лента Новостей
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