ЖКХ

Кровлю и фасад капитально отремонтировали в многоквартирном доме на Запсковье

В доме №7 на улице Сиреневый бульвар в Пскове проведены и приняты работы по ремонту кровли и фасада, выполненные в соответствии с краткосрочным планом региональной программы капитального ремонта на 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы по ремонту были выполнены подрядной организацией ООО «Стройград» в соответствии с договором от 21 января 2025 года № 70/КР.

На объекте демонтировали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки и устройство новой плоской кровли с применением технологии ВИР-пласт. Также произведены ремонт вентиляционных шахт, замена колпаков на фановых трубах, ремонт кабин выхода на крышу и парапетов, ремонт плит и покрытия лоджий.

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, произведен ремонт цоколя и устройство отмостки, установлены новые окна и двери в местах общего пользования. Произведена расчистка и последующее окрашивание откосов и перемычек, обшивка ограждений балконов. Также отремонтированы площадки входов в подъезд, установлены решетки для очистки обуви. Выполнено устройство новых козырьков (входы в подвал).

В фонде отметили, что собираемость взносов на капитальный ремонт по вышеуказанному дому составляет порядка 96,42%.