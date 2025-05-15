ЖКХ

Капремонт канализационного коллектора по улице Петрова в Пскове завершат до конца июля

Муниципальное предприятие «Горводоканал» города Пскова сообщило о проведении капитального ремонта самотечного канализационного коллектора на участке улиц Алтаева – Петрова – Ипподромная. Как рассказали Псковской Ленте Новостей на предприятии, объект обеспечивает отведение сточных вод с обширной территории, включая улицы Инженерная, Текстильная, Новоселов и Труда.

Работы запланированы к завершению до 31 июля и выполняются подрядчиком в строгом соответствии с утвержденным графиком под регулярным контролем «Горводоканала».

«Предприятие прилагает все усилия, чтобы минимизировать временные неудобства для граждан; в микрорайоне ежедневно работает ассенизационная спецтехника», - сообщили на предприятии.

Как следует из ответа на обращение депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова в управление городского хозяйства администрации города Пскова (есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей), на ремонт планируется потратить 56,7 млн рублей.