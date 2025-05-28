ЖКХ

400 тысяч рублей взыскали с «управляйки» в Стругах Красных за потоп в квартире

Суд взыскал с управляющей компании 400 тысяч рублей за потоп в квартире жительницы региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, взыскать деньги удалось только после вмешательства приставов.

В одной из квартир посёлка Струги Красные произошел прорыв стояка холодного водоснабжения. В результате потопа серьезно пострадала отделка помещения и мебель. Женщина дважды обращалась в управляющую компанию с заявлением-претензией по факту затопления квартиры, но руководство компании отрицало свою вину в произошедшем заливе. Тогда она обратилась в суд с целью взыскать материальный ущерб.

Экспертиза установила, что восстановительный ремонт потребует 600 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил исковые требования, обязав управляющую компанию возместить не только стоимость ущерба, но и судебные издержки.

Исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №2.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство управляющей компании о необходимости возместить причиненный ущерб в установленный по закону срок во избежание принудительных мер взыскания и штрафных санкций.

Всерьез восприняв доводы судебного пристава, руководство управляющей компании погасило долг в полном объеме. Присужденную судом сумму ущерба перечислили взыскательнице, исполнительное производство окончили фактическим исполнением.