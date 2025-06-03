ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Изменения в предельных тарифах на услуги регоператора ТКО. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июня.

На этот раз исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов рассказал об изменениях в предельных тарифах, которые уже (с 1 июня) действуют для юридических лиц, а с 1 июля начнут действовать для физических лиц.

Что такое предельный тариф? Насколько он вырос? В чем причина его изменений? Сравнивая с другими регионами, псковичи платят за услуги регоператора больше или меньше? Об этом и многом другом — в 8.31. Повтор в 18.21. Ведущий - Константин Калиниченко.