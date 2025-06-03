ЖКХ

Руководитель «Экогрупп» рассказал, как формируются тарифы на вывоз мусора

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов складываются из множества аспектов, включающих как зарплату персонала, так и обслуживание техники. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Тариф складывается из всех затрат, связанных с процессом транспортировки отходов. Это как у любого автовладельца: у него есть расходы на мойку машины, шиномонтаж, ОСАГО и техническое обслуживание. Мы не можем игнорировать техобслуживание грузовиков, иначе они выйдут из строя, и это обернется еще большими затратами», — отметил он.

Гость студии также подчеркнул, что стоимость обслуживания грузовых автомобилей выше, чем легковых, и это также учитывается при формировании тарифов.

«Кроме того, в тариф входят зарплаты сотрудников, работающих в офисе, логистов и диспетчеров. Это комплексный подход», — добавил Денис Кузнецов.

Не менее важным аспектом является аренда базы, где хранится транспорт.

«Все наши затраты на транспортировку и связанные с этим расходы включаются в тариф. Значительная часть тарифа также уходит на размещение, захоронение и обработку отходов. Это конечный пункт, куда мы доставляем отходы, и эти затраты тоже тарифицируются», — пояснил он.

Денис Кузнецов отметил, что комитет по тарифам устанавливает цены на захоронение отходов, и они должны обосновывать свои расценки.

«Никто не может просто так назначить цену. Полигон номер один не может сказать, что будет захоранивать за 600 рублей, а другой — за 2500. Все цены обосновываются и проходят через тарифный комитет», — заключил он.