ЖКХ

Симптомы отравления угарным газом напомнили псковичам

Отравление угарным газом (окись углерода СО) – одна из самых частых причин происшествий при использовании газа в быту. Из-за отсутствия цвета, вкуса и запаха наличие высокой концентрации угарного газа в помещении можно заметить только по симптомам отравления: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, одышка, кашель, слезящиеся глаза, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».

Больше всего рисков отравления СО связано с эксплуатацией проточных водонагревателей (газовых колонок) с открытой камерой сгорания, которые установлены как в частных домовладениях, так и в многоквартирных домах, не имеющих централизованного горячего водоснабжения.

Чтобы не допустить отравления угарным газом, важно соблюдать простые правила безопасности:

всегда открывать форточку или окно во время использования газового прибора. Для работы газовых приборов необходим постоянный приток свежего воздуха;

проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах перед использованием газовой плиты, колонки или отопительного котла;

по окончании пользования газом закрывать краны на газовых приборах и перед ними, а на баллоне – вентиль;

не производить самостоятельное подключение газовых приборов, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

не изменять конструкции газовых приборов, устройство дымовых и вентиляционных систем (не заклеивать вентиляционные каналы);

не оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

не отключать автоматику безопасности и регулирования газовых приборов;

не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил пользования этими приборами;

не использовать газ и газовые приборы не по назначению;

своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования, проверку дымоходов и вентиляционных каналов;

использовать только исправное газовое оборудование, при обнаружении неисправности вызывать обслуживающую организацию.

Также для предотвращения случаев отравления угарным газом в «Газпром газораспределение Псков» рекомендовали оборудовать помещение, где установлены газовые приборы, сигнализаторами загазованности по оксиду углерода. Сигнализатор почувствует наличие опасной концентрации угарного газа в помещении, издаст звуковой сигнал, а электромагнитный клапан (при наличии) перекроет подачу газа. Таким образом, трагедии удастся избежать.

«Будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газом в быту. Не подвергайте опасности себя и своих соседей», - призвали в компании.

При появлении запаха газа в квартире или доме следует:

прекратить пользование газовыми приборами;

перекрыть краны к приборам и на приборах;

открыть двери, окна или форточки для проветривания помещения;

не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

из незагазованного помещения вызвать аварийную службу по телефону 04 при вызове со стационарного телефона, 104 (с мобильных телефонов) или 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб);

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме.

Проверить свои знания в вопросах газовой безопасности, пройти интересные «квизы» вместе со всей семьей можно на сайте безопасныйгаз.рф, напомнили в в «Газпроме».