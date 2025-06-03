ЖКХ

В Псковском районе началось строительство инфраструктуры для догазификации деревни Кузнецово

В Псковском районе началось строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 10,5 км в рамках догазификации деревни Кузнецово. Как сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка трех пунктов редуцирования газа.

Фотография: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов / «ВКонтакте»

Новые распределительные сети позволят газифицировать 56 домовладений населенного пункта.

«Все 56 заявок от жителей Кузнецово находятся в работе, 55 из которых переведены в договоры. Для сокращения сроков и увеличения количества готовых к подключению домовладений проводим информационную работу с населением о региональных мерах социальной поддержки и по заключению комплексных договоров, в рамках которых мы также выполняем строительство в границах земельного участка», — отметил Антон Дымов.