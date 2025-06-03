ЖКХ

Минстрой предложил увеличить плату за потребление воды без счетчиков

Минстрой разместил проект постановления правительства РФ, увеличивающий плату за потребление воды без использования приборов учета.

Проектом предлагается установить размер повышающего коэффициента для расчетов платы за воду без счетчиков равным трем. Благодаря этому усилится ответственность правообладателей объектов недвижимости.

Кроме того, документ ужесточает порядок расчета платы при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям. Возможность снижения платы может быть рассмотрена, только если потребление воды рассчитано некорректно.

Увеличение платы происходит на фоне подготовки к индексации тарифов ЖКХ на 11,9%, которая поможет обеспечить финансирование модернизации инфраструктуры при ограниченном бюджете, пишет РИА Новости.