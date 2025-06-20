ЖКХ

Крайний срок оплаты ЖКХ переносят с 10-го числа на 15-е

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го числа на 15-е. Документ опубликован.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», - говорится в законе.

Документ также закрепляет единое требование по срокам выставления платежек (в том числе в электронной форме). Они теперь предоставляются не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим. До этого в законе прописывалось, что платежный документ предоставляется до первого числа, при этом иной срок мог быть установлен решением общего собрания собственников или договоров управления домом, пишет ТАСС.

Кроме того, закон дополняет перечень информации, обязательной к размещению в ГИС ЖКХ. Федеральная служба судебных приставов будет обязана размещать там данные об исполнительных производствах, касающихся задолженности по оплате ЖКХ. А оператор единой информационной системы жилищного строительства - о введении в эксплуатацию многоквартирных домов, зданий блокированной застройки, их технических характеристик и состояния.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.