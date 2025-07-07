Свыше 160 пусков газа в дома выполнили в Псковском районе с начала года

В рамках программы социальной догазификации с начала текущего года в Псковском районе выполнено свыше 160 пусков газа в домовладения жителей, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в соцсетях.
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
В целом в программу догазификации вошли 59 населенных пунктов Псковского района. До границ домовладений исполнено 2445 договоров из чуть более 3 тысяч заключенных. За весь период программы догазификации выполнено 945 пусков газа, еще 184 домовладения готовы к пуску газа.
С начала действия программы силами «Газпром газораспределение Псков» и подрядных организаций на территории Псковского района построено более 182,4 км распределительных газопроводов и газопроводов-вводов.
За возмещением части затрат на приобретение газового (газоиспользующего) оборудования для догазификации обратились и получили льготную поддержку 86 человек.