ЖКХ

Режим «Повышенная готовность» объявлен на территории Новоржевского округа

Режим функционирования «Повышенная готовность» объявлен на территории Новоржевского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

«Не успели оправиться после предыдущих сложных ситуаций с отключением электричества, как погода преподнесла новые неприятные "сюрпризы". По состоянию на 13:00 более 30 населенных пунктов пока остаются без электричества. Служба ЕДДС в штатном режиме принимает заявки от населения. Бригады энергетиков работают и стараются по возможности оперативно отрабатывать проблемные ситуации. Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - сообщила глава округа.

Она добавила, что сегодня дежурные ЕДДС Новоржевского муниципального округа также принимали участие в плановой тренировке по реагированию дежурной смены на чрезвычайную ситуацию. В рамках совершенствования поддержания готовности персонала к оперативному реагированию на ЧС и происшествия кризисного реагирования дежурные смены ЕДДС отработали совместные действия при выявлении диверсий, терактов и ЧС.

«Работа в штатном режиме, пусть самая напряженная, и участие в тренировках - важный элемент обеспечения готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и повышения безопасности населения. Работаем для людей!» - заключила Любовь Трифонова.

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Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями филиалы «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности в Псковской области.