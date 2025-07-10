ЖКХ

Более 70 домов и 6 детсадов на Запсковье отключат от горячей воды с завтрашнего дня

С завтрашнего дня 84 абонента в Пскове (в том числе 6 детских садов и 71 многоквартирный жилой дом) будут отключены от подачи горячего водоснабжения. Данная мера является необходимой для проведения внеплановых ремонтных работ на инженерных сетях, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях».

Фото: «Псковские тепловые сети»

Сами работы будут разбиты на два основных этапа. В первую очередь будет заменена прямая линия, а потом - обратная.

«Принимая во внимание тот факт, что жители являются заложниками ситуации, руководством предприятия был разработан план. Сети будут заменены не в один этап, в случае применения которого горячее водоснабжение пришлось бы отключать на три дня к ряду, а с разбивкой на два этапа, каждый из которых продлится менее суток. К слову сказать: первый из этапов начнётся уже завтра», - сказали в ПТС.

В ходе каждого из этапов будет выполнен максимально возможный объем работ, который предусматривает замену: трубной части тепловой камеры, запорной арматуры, неподвижных опор, отводов и сильфонных компенсаторов. И все это на сетях диаметром 500 миллиметров.

«Невероятно большой перечень работ, который в обычном режиме занимает не менее недели. Но, принимая во внимание все неудобства для жителей, мы планируем его завершить за два дня. С суточным перерывом. Это позволит предприятию выполнить максимальный объем работ с минимальными неудобствами для жителей микрорайона. В данный момент все необходимое наполнение тепловой камеры закуплено и скомплектовано. Руководство предприятия приносит жителям извинения за доставленные неудобства. За ходом проведения данных ремонтных работ мы будем следить и делиться самой актуальной информацией», - поделились на предприятии.

Перечень абонентов, которые попадают под отключение: