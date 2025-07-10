Более 70 домов и 6 детсадов на Запсковье отключат от горячей воды с завтрашнего дня

С завтрашнего дня 84 абонента в Пскове (в том числе 6 детских садов и 71 многоквартирный жилой дом) будут отключены от подачи горячего водоснабжения. Данная мера является необходимой для проведения внеплановых ремонтных работ на инженерных сетях, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях».
Фото: «Псковские тепловые сети»
Сами работы будут разбиты на два основных этапа. В первую очередь будет заменена прямая линия, а потом - обратная.
«Принимая во внимание тот факт, что жители являются заложниками ситуации, руководством предприятия был разработан план. Сети будут заменены не в один этап, в случае применения которого горячее водоснабжение пришлось бы отключать на три дня к ряду, а с разбивкой на два этапа, каждый из которых продлится менее суток. К слову сказать: первый из этапов начнётся уже завтра», - сказали в ПТС.
В ходе каждого из этапов будет выполнен максимально возможный объем работ, который предусматривает замену: трубной части тепловой камеры, запорной арматуры, неподвижных опор, отводов и сильфонных компенсаторов. И все это на сетях диаметром 500 миллиметров.
«Невероятно большой перечень работ, который в обычном режиме занимает не менее недели. Но, принимая во внимание все неудобства для жителей, мы планируем его завершить за два дня. С суточным перерывом. Это позволит предприятию выполнить максимальный объем работ с минимальными неудобствами для жителей микрорайона. В данный момент все необходимое наполнение тепловой камеры закуплено и скомплектовано. Руководство предприятия приносит жителям извинения за доставленные неудобства. За ходом проведения данных ремонтных работ мы будем следить и делиться самой актуальной информацией», - поделились на предприятии.
Перечень абонентов, которые попадают под отключение:
- Улица Труда, дома №№47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 69, 71, 73, 73а 75;
- Улица Новоселов, дома №№44, 48, 50, 52;
- Сиреневый бульвар, дома №№1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
- Проспект Энтузиастов, дома №№1, 3, 5, 7, 9;
- Улица Звездная, дома №№7, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21;
- Улица Юности, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15/130, 20, 22, 30;
- Улица Инженерная, дома №№108/62, 110, 113, 114, 115, 118, 120, 124, 126, 132, 134.