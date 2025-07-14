Жители деревни Пыталовские Хутора получили экстренную помощь от «Горводоканала»

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» в кратчайшие сроки доставили питьевую воду в деревню Пыталовские Хутора после остановки работы насосных станций из-за урагана, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.
Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой
В деревне Пыталовские Хутора после прошедшего урагана ветер не только оборвал провода, лишив людей электричества, но и парализовал работу насосных станций, оставив население без жизненно важного водоснабжения.
На помощь местным жителям по инициативе главы Пскова Бориса Елкина пришли специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». В ближайшее время после обращения автоцистерна «Горводоканала» с чистой питьевой водой прибыла в Пыталовские Хутора.
Работа по восстановлению инфраструктуры в Пыталовском округе продолжается. «Горводоканал» готов оказывать дальнейшее содействие по мере необходимости.