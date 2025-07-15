ЖКХ

«Газпром межрегионгаз Псков» предупреждает, что срыв пломбы на газовом счетчике влечет увеличение расходов за газ

Заводская пломба, установленная на приборе учета газа, а также пломба поставщика газа, установленная на месте присоединения счетчика газа к газопроводу, устанавливается для того, чтобы исключить несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпром межрегионгаз Псков».

Согласно правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года N549 (далее – правила), прибор учета газа принимается к учету если пломба завода изготовителя и пломба поставщика газа не нарушены. Заводскую пломбу устанавливают сразу на заводе-изготовителе при проведении первичной поверки прибора учета газа. Информация о пломбе содержится в техническом паспорте оборудования.

Вторая пломба (и только при наличии заводской) устанавливается поставщиком газа. В Псковской области им является «Газпром межрегионгаз Псков». Ее ставят после монтажа счетчика по заявке абонента в месте его присоединения к газопроводу. Для опломбировки прибора учета газа необходимо обратиться в Единый клиентский центр псковских газовых компаний и оставить заявку, также это можно сделать по единому телефону call-центра: (8112)59-50-50 или 8(800)350-59-01 и в личном кабинете абонента.

При проведении проверки контролёр оценивает сохранность пломб поставщика газа и завода изготовителя. В соответствии с правилами абонент обязан обеспечить сохранность прибора учета газа и пломб. Если контролер обнаружит нарушение целостности одной из пломб или полное её отсутствие, он составит акт, зафиксирует нарушение на фото.

В соответствии с пунктом 28 правил в случае, когда повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной поставщиком газа, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за 6 месяцев.

В соответствии с действующим законодательством (пункт 29 правил) демонтаж приборов учета газа для проведения проверки, ремонта осуществляется в присутствии поставщика газа, который снимает показания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа.

В целях соблюдения действующего законодательства демонтаж счетчика газа проводится в присутствии представителя поставщика газа, который снимает показания и проверяет сохранность пломб. Перед демонтажем прибора учета газа абонент должен обратиться в Единый клиентский центр псковских газовых компаний и согласовать с поставщиком газа дату и время предстоящего демонтажа.