ЖКХ

В псковской деревне Мазилино введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в деревне Мазилино Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фотографии: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Новый объект протяженностью 2,2 километра создал возможность газификации 33 домовладений. Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.

К настоящему времени от жителей деревни принято 12 заявок на догазификацию. Все они переведены в договоры и исполнены - сети построены до границ земельных участков. Первый дом уже подключен к газовым сетям.

«Половина заявителей заключили с нами комплексные договоры на догазификацию, в рамках которых мы ведем строительство сети до границ и в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.