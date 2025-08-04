В многоквартирном доме на Металлистов, 32 в Пскове обновили фасад и крышу

Фасад и крышу обновили в доме по адресу: Псков, улица Металлистов, 32. Это двухэтажное здание 1958 года постройки и общей площадью более 694 квадратных метра, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального строительства и ремонта Псковской области.
Фото здесь и далее: Фонд капремонта Псковской области
Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Символстрой».
На фото: после и до капитального ремонта крыши
Произведен монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решетки.
На фото: после капитального ремонта крыши
Выполнен ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, отремонтирован цоколь и откосы. В местах общего пользования установлены новые пластиковые окна.
На фото: после и до капитального ремонта фасада
Установлены новые металлические козырьки над входными группами. Произведено устройство новой бетонной отмостки.