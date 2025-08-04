ЖКХ

В многоквартирном доме на Металлистов, 32 в Пскове обновили фасад и крышу

Фасад и крышу обновили в доме по адресу: Псков, улица Металлистов, 32. Это двухэтажное здание 1958 года постройки и общей площадью более 694 квадратных метра, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального строительства и ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капремонта Псковской области

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Символстрой».





На фото: после и до капитального ремонта крыши



Произведен монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решетки.





На фото: после капитального ремонта крыши

Выполнен ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, отремонтирован цоколь и откосы. В местах общего пользования установлены новые пластиковые окна.

На фото: после и до капитального ремонта фасада

Установлены новые металлические козырьки над входными группами. Произведено устройство новой бетонной отмостки.