ЖКХ

В Псковской области ищут способы борьбы с выбрасыванием чрезмерного количества ТКО

В Псковской области разрабатывается алгоритм действий по борьбе с людьми, которые в больших объемах выкидывают накопленный мусор на контейнерные площадки, перезаполняя их. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Мы его разработаем, мы его анонсируем у себя на сайте и в группе "ВКонтакте". Соответственно, в ближайшие две-три недели будет вся информация: куда обращаться, что с этим делать. Возможно, к этому можно будет приложить фото или видеоматериал», - отметил гость студии.

Денис Кузнецов добавил, что на данный момент наказать таких людей очень сложно, и это не очень дорого для нарушителей. Никаких санкций в правовом поле для них не существует. В ближайшее время регоператор планирует обратиться в министерство жилищно-коммунального хозяйства и просить их поспособствовать ожесточению наказания.