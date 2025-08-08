Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
инфографика регистрируем ТОС
Последний шанс успеть на вечер романсов
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
Лев в клетке
 
 
 
ещё ЖКХ 08.08.2025 11:460 Трава у дома 13.08.2025 15:230 В Псковской области ищут способы борьбы с выбрасыванием чрезмерного количества ТКО  13.08.2025 13:140 Денис Кузнецов: Мусор, не входящий в тариф регоператора, отправляют собственнику контейнерной площадки 13.08.2025 12:170 Количество мусора летом в Псковской области выросло на 30-35% – ООО «Экогрупп» 13.08.2025 11:040 «Коммунальный ликбез»: О состоянии контейнерных площадок в Псковской области. ВИДЕО 12.08.2025 14:400 Более 6 тысяч домов в Псковской области подключены к газу в рамках догазификации
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В Псковской области ищут способы борьбы с выбрасыванием чрезмерного количества ТКО 

13.08.2025 15:23|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области разрабатывается алгоритм действий по борьбе с людьми, которые в больших объемах выкидывают накопленный мусор на контейнерные площадки, перезаполняя их. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Мы его разработаем, мы его анонсируем у себя на сайте и в группе "ВКонтакте". Соответственно, в ближайшие две-три недели будет вся информация: куда обращаться, что с этим делать. Возможно, к этому можно будет приложить фото или видеоматериал», - отметил гость студии.

Денис Кузнецов добавил, что на данный момент наказать таких людей очень сложно, и это не очень дорого для нарушителей. Никаких санкций в правовом поле для них не существует. В ближайшее время регоператор планирует обратиться в министерство жилищно-коммунального хозяйства и просить их поспособствовать ожесточению наказания. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 79 человек
13.08.2025, 15:290 Пилоты из Великих Лук приняли участие в Кубке России по воздухоплаванию 13.08.2025, 15:260 Андрей Цаценко: Псковский округ №3 находится в застое 13.08.2025, 15:250 До +26 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 14 августа 13.08.2025, 15:230 В Псковской области ищут способы борьбы с выбрасыванием чрезмерного количества ТКО 
13.08.2025, 15:140 Введены в эксплуатацию два участка дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель 13.08.2025, 15:110 Владимир Ефимов: Пскову стоит привлекать как можно больше туристов 13.08.2025, 14:550 Органные концерты заслуженного артиста России состоятся в печорской церкви 13.08.2025, 14:480 Пропавшие в Великолукском районе мужчина и пенсионерка остаются ненайденными
13.08.2025, 14:450 Антон Мороз: Псков – это культурная и историческая столица нашей страны 13.08.2025, 14:250 Большинство псковских родителей учат детей кибербезопасности при покупке смартфона — опрос 13.08.2025, 14:210 В новом клипе группы «Руки Вверх» снялась 92-летняя россиянка 13.08.2025, 14:180 Псковскому «Яблоку» присудили первые компенсации за снятие с выборов в 2023 году
13.08.2025, 14:170 «Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов? ВИДЕО 13.08.2025, 14:140 Псковские археологи начали показывать предметы, претендующие на звание «Находка сезона» 13.08.2025, 14:060 Александр Козловский: Великие Луки становятся центром притяжения разработчиков, инвесторов и молодых талантов 13.08.2025, 14:030 Елена Полонская: Дети становятся основной причиной переселения соотечественников
13.08.2025, 13:560 За 7 месяцев Псковская транспортная прокуратура выявила более 500 нарушений 13.08.2025, 13:440 В Псковском районе проходит приёмка школ к новому учебному году 13.08.2025, 13:360 Стала известна музыкальная программа псковского фестиваля «Лешуга» 13.08.2025, 13:300 «Дневной дозор»: Достаточно ли в Пскове памятников, скульптур и МАФов?
13.08.2025, 13:140 Денис Кузнецов: Мусор, не входящий в тариф регоператора, отправляют собственнику контейнерной площадки 13.08.2025, 13:100 Концерт Гоши Куценко состоялся в рамках визита делегации Псковской области в Республику Абхазия 13.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция дебатов кандидатов на довыборы депутата Псковской гордумы 13.08.2025, 12:550 Семь псковских отделений «Единой России» участвуют в федеральном этапе конкурса на лучшую «первичку»
13.08.2025, 12:460 День в истории ПЛН. 13 августа 13.08.2025, 12:400 Брусника созрела в лесах Псковской области. ФОТО 13.08.2025, 12:340 Свыше 700 соотечественников переехали в Псковскую область за полгода 13.08.2025, 12:260 Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области
13.08.2025, 12:230 Эстония высылает российского дипломата 13.08.2025, 12:210 «Великолукские Сусанины»: как увековечили память Матвея Кузьмина и Анастасии Дроздовой 13.08.2025, 12:170 Количество мусора летом в Псковской области выросло на 30-35% – ООО «Экогрупп» 13.08.2025, 12:110 На псковском заводе «Титан-Полимер» сменился руководитель
13.08.2025, 12:090 В РФ предложили ввести штрафы до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку» 13.08.2025, 12:080 «Посвящение в учение» устроят в псковском музее 13.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов? 13.08.2025, 11:580 В Пскове 20 августа состоится открытие X Спартакиады пенсионеров
13.08.2025, 11:420 Сергей Вострецов: Сегодня многодетная семья — вопрос стратегической безопасности страны 13.08.2025, 11:310 Предвыборные дебаты стартуют на «ПЛН FM» 13.08.2025, 11:290 Великолукская лучница получила «серебро» на международных соревнованиях 13.08.2025, 11:220 Мошенники звонят людям в Telegram от имени главы Бежаницкого округа
13.08.2025, 11:200 Дачный дом горел в пушкиногорской деревне Шаробыки 13.08.2025, 11:181 Эксперт телеком-компании рассказал о преимуществе звонков по VoLTE 13.08.2025, 11:150 Дерзко нарушившего ПДД в Пскове водителя BMW могут привлечь к ответственности 13.08.2025, 11:080 Полуфиналы юношеского первенства СЗФО проходят в Пскове
13.08.2025, 11:040 «Коммунальный ликбез»: О состоянии контейнерных площадок в Псковской области. ВИДЕО 13.08.2025, 11:020 Хищение из магазина в Великих Луках предотвратили росгвардейцы 13.08.2025, 10:470 Гостевые дома проектируют рядом с усадьбой Строгановых в Волышово 13.08.2025, 10:430 В псковском УМВД РФ прошли соревнования по служебно-прикладным видам спорта
13.08.2025, 10:320 «Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов? 13.08.2025, 10:290 Более миллиона рублей потеряли жители Псковской области из-за мошенников 13.08.2025, 10:160 19% псковичей считают, что ТК РФ в большей степени ориентирован на интересы работника – опрос  13.08.2025, 10:060 ВТБ: Россияне сохранили тренд на накопления в июле
13.08.2025, 09:560 Дерзкий выезд BMW на встречную полосу в Пскове попал на видео 13.08.2025, 09:500 Стало известно, как изменится расчет среднего заработка с сентября 13.08.2025, 09:400 Мать учения 13.08.2025, 09:300 Гараж горел на улице Инженерной в Пскове
13.08.2025, 09:151 Меню в школьных столовых России призвали изменить 13.08.2025, 09:080 Мощи святителя Тихона встретили в Пскове  13.08.2025, 09:000 Производство пива в России за семь месяцев выросло на 2,4% 13.08.2025, 08:400 Псковская область попала в перечень регионов, чьи жители больше других нуждаются в подработке
13.08.2025, 08:200 Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные 13.08.2025, 08:000 В ГД предложили ввести доплаты за отказ от традиционных домашних заданий 13.08.2025, 07:300 В МВД рассказали об схеме обмана детей телефонными мошенниками 13.08.2025, 07:001 Разрыв цен между первичкой и вторичкой достиг 80%
12.08.2025, 22:000 Психолог рассказал, почему некоторые люди издеваются над животными 12.08.2025, 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025, 21:490 Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жительницы Псковской области 12.08.2025, 21:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 августа
12.08.2025, 21:200 Клумба и дорожки появляются возле центрального сквера в псковской деревне Середка 12.08.2025, 21:130 В Изборско-Мальской долине пройдет первый фестиваль воздухоплавания 12.08.2025, 20:581 Минобороны: Киев готовит провокации для срыва российско-американских переговоров 12.08.2025, 20:401 Псковские врачи-онкологи посетили Невельскую межрайонную больницу 
12.08.2025, 20:190 Пскович получил условный срок за приобретение наркотиков 12.08.2025, 20:000 Дело о сгоревшем автомобиле будут расследовать в Великих Луках 12.08.2025, 19:400 На выходные в пушкинскую деревню приглашает музей-заповедник «Михайловское» 12.08.2025, 19:230 От конверта до кражи: как кибермошенники используют традиционную почту
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru