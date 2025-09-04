ЖКХ

Псковичам рассказали, что делать при отсутствии квитанций от фонда капремонта

Что делать, если не приходит квитанция для оплаты взносов на капитальный ремонт, ответили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

В таких случаях рекомендуется обратиться по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269 или по телефону «горячей линии»: 8(8112)298223. Также можно написать на официальную электронную почту регионального оператора: info@fkr60.ru или в личные сообщения в группу «ВКонтакте» (vk.com/fkr60). Можно и войти в личный кабинет на сайте ГИС ЖКХ (ресурс интегрирован с сайтом госуслуг, поэтому отдельная регистрация не потребуется».

В фонде напомнили, что собственники помещений в многоквартирных домах Псковской области могут получать квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт в электронном видена адрес своей электронной почты. Это полностью исключает риски потери или несвоевременной доставки квитанций. Более подробную информацию можно посмотреть по ссылке.