ЖКХ

С метлой и лопатой: сколько и за что зарабатывают дворники в Пскове

Аналитики «Авито Работы» зафиксировали стремительный рост зарплатных предложений для дворников. Летом работникам, поддерживающим чистоту и порядок на улицах, предлагали трудиться за 51,5 тысячи рублей в месяц в среднем по стране, что на 25% большем, чем в прошлом году.

Сколько зарабатывают такие специалисты в Пскове, и есть ли среди них люди, которые по-настоящему любят свою работу? Укомплектованы ли штаты управляющих компаний, и как им удаётся находить персонал? Почему соискатели исчезают, даже не узнав размер будущей зарплаты? Может ли сказаться дефицит кадров на качестве осенней уборки и зимнего содержания придомовых территорий? Ответы на эти вопросы узнала Псковская Лента Новостей.

Нелёгкое занятие

Дворники, которые приводят в порядок улицы и дворы, убирают опавшую с деревьев листву, чистят засыпанные снегом тротуары и выполняют многие другие виды работ, востребованы в различных отраслях. Они нужны коммерческим компаниям, предприятиям, торговым центрам, бюджетным учреждениям и, конечно же, управляющим компаниям, которые отвечают за содержание общедомового имущества, в том числе придомовых территорий.

На сайтах объявлений дворникам в Пскове в среднем предлагают зарплату до 30 тысяч рублей вкупе с необходимым инвентарём и спецодеждой. Одна из управляющих компаний на Завеличье ищет за эти деньги специалиста, занятость которого будет составлять 2-4 часа в день, что допускает совмещение с основной работой. Платить обещают дважды в месяц в соответствии с трудовым договором или ГПХ, опыт работы не требуется, компания готова рассмотреть кандидатов старше 45 лет, студентов, пенсионеров. При этом уточняется, что уровень заработной платы зависит от объема работы.

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов подтвердил: размер оплаты труда каждого дворника рассчитывается с учётом территории, которая за ним закреплена. Конкретные цифры он не назвал, при этом отметил, что за последний месяц в УК обратилось много людей по поводу работы. В настоящее время штат дворников в «Псковжилсервисе» укомплектован, в основном, гражданами РФ, но есть и приезжие, а также псковские ребята, причём достаточно молодые. Один из них даже считает себя профессионалом своего дела и доказывает это на практике.

«За последние 17 лет, что я руковожу компанией, это первый случай, когда пришел человек, назвал себя профессиональным дворником и гордится своей работой, считает её хорошей. Ему правда нравится, чем он занимается, это видно в деле. Очень хорошо организовал своё рабочее место: у него инструменты стоят, как ружья в оружейной, все четко, по полочкам, молодец!» - рассказал Андрей Тарасов.

Большинство дворников в «Псковжилсервисе» - мужчины, так как работа физически тяжелая, особенно в зимний период, когда нужно убирать снег. Кроме того, возможна дополнительная нагрузка в виде прочистки мусоропроводов, что само по себе нелегкое занятие, осенью нужно убирать листву и готовиться к холодам - запасаться мешками с песком и солью. Хватает работы и летом - то траву нужно покосить, то мусор убрать, который вообще появляется круглогодично.

«Работа по предотвращению образования мусора в Пскове практически не ведется. Ситуация с культурным обращением с отходами медленно меняется в лучшую сторону, но всё ещё много людей, которые бесконтрольно выбрасывают мусор, и их за это никто не наказывает. Безобразно относятся к чистоте те, кто снимают квартиры, - кидают в окна окурки, вещи, оставляют пакеты с отходами возле подъездов вместо того, чтобы выбросить в контейнер или мусоропровод», - сетует руководитель УК. Добавляют хлопот и птицы, которые потрошат пакеты, оставленные на улице.

Андрей Тарасов считает, что размер зарплат дворников и уборщиц, поддерживающих порядок на придомовых территориях и в зонах общего пользования, на данный момент оставляет желать лучшего. Поэтому данные профессии не пользуются популярностью. По мнению специалиста, повысить их престиж помогло бы повышение зарплат и применение механизированной техники.

«Строить микрорайоны нужно таким образом, чтобы потом можно было проводить большую часть уборки механизированным способом, и дворнику оставалась бы небольшая часть территории, - озвучил своё предложение наш собеседник. - Это серьёзный физический труд, поэтому его нужно оптимизировать. Он монотонный, не слишком радостный, тяжелый, особенно в зимний период - попробуйте круглосуточно помахать лопатой».

Напомним, работа дворников и уборщиц оплачивается за счет средств собственников, собираемых в рамках оплаты за содержание жилья.

Колоссальные деньги

Руководитель ООО «Ваш микрорайон» Александр Семенов также считает, что желание людей работать в управляющей компании главным образом зависит от уровня заработной платы и условий труда. «Дворники зарабатывают по-разному, в зависимости от дворовой территории, какая уборочная площадь - асфальт, газон, земля, и что убирают - листья, снег, сколько парковок и так далее. По каждому дому своя зарплата. Самая сложная работа у дворников в зимний период (уборка снега) и осенью (листва). В нашей организации в снегопад дворники выходят на работу дважды, за это мы производим доплату, пускай небольшую, но люди довольны. За уборку листвы тоже доплачиваем. Например, в переулке Машиниста дворник убирает три дома, зарплата у него 30 тысяч круглогодично, зимой может доходить до 40 с учетом надбавок в зависимости от того, сколько дней идет снег», - описал положение дел руководитель УК.

Дворники «Вашего микрорайона» работают с понедельника по субботу, воскресенье - выходной. Летом график чаще всего свободный, а в снежные зимы нужно выходить к 6 утра, чтобы к 7-ми расчистить хотя бы небольшие дорожки для жильцов, оставшийся снег убирают в течение дня. Также работники подсыпают тротуары песком, который закупается заранее, но не каждый год - одного КАМАЗа обычного хватает на несколько зим. Солевые реагенты УК тоже использует, но по минимуму, так как они могут приводить к разрушению ступеней и прочих поверхностей, пояснил Александр Семенов.

Весной дворники убирают мусор, оставшийся после зимы, в том числе следы новогодних фейерверков, летом подметают тротуары и проезжую часть. Этот год выдался дождливым, поэтому работы было много - с колёс машин сыпалось много грязи.

В целом дворников в данной УК хватает, но дополнительные руки лишними не будут: люди увольняются, выходят на пенсию, и приходится «перекидывать» сотрудников с одного участка на другой. По словам Александра Семёнова, летом с учётом небольшого количества работ это не слишком чувствительно, а зимой может быть проблематично. Особенно, если дома, находящиеся под управлением УК, расположены в разных микрорайонах, и дворникам приходится кататься по всему городу.

Большинство дворников в «Вашем микрорайоне» - женщины, несмотря на то, что труд непростой, возраст составляет от 40 лет и старше. Также представительницы прекрасного пола работают уборщицами, которые тоже в дефиците. Мужчины на работу в УК идут неохотно: наш собеседник утверждает, что даже сантехников на зарплату 50 тысяч не заманить, а электрикам бессмысленно предлагать меньше 70 тысяч, потому что сейчас это востребованная профессия. Многие просто не готовы к тяжелым работам с утра до вечера, поэтому руководителю УК зачастую приходится самому бегать по подвалам, чинить трубы, менять батареи.

«У нас дома старые, работы много. В многоэтажках поновее, где нет особых проблем, трубы новые, и крыши не текут, зарплаты побольше тем же дворникам и уборщикам подъездов. А управляющим компаниям, в ведении которых старые дома, где требуется капитальный ремонт, приходится лавировать между зарплатами, чтобы люди были довольны, и чтобы всё было сделано. По мере возможности поддерживаем всё в рабочем состоянии, на это идут колоссальные деньги», - вздохнул Александр Семёнов.

Он добавил, что многие собственники сегодня придерживаются принципа «Я же плачУ», при этом совершенно не задумываются, что плата за содержание общедомового имущества и текущий ремонт крайне мала. Из этих средств УК выплачивает не только деньги сотрудникам, но и налоги, рассчитывается с ресурсосберегающими организациями, в итоге на обслуживание домов часто остаются «слезы».

Готовы рассматривать всех

Не хватает дворников и в управляющей компании «Комфортное домоуправление», где таким специалистам в среднем платят от 5 тысяч до 20 тысяч рублей в зависимости от участков придомовых территорий и объёмов выполненных работ.

«Летом работа попроще и не занимает много времени, на один дом уходит час-два. Дворники отвечают за поддержание чистоты и порядка на придомовых территориях - собирают мусор, в том числе на асфальтовой проезжей части, подметают дорожки от пыли, опустошают урны, занимаются стрижкой зеленых насаждений. Тяжелее, когда начинается покос травы - её нужно не только скосить, но убрать. Осенью ведется уборка и вывоз листвы, это более сложная работа, она начнётся совсем скоро, в зимний период нагрузка ещё больше увеличивается - уборка снега, подсыпка дорожек песком», - поделился руководитель УК «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков.

Дворники в данной организации трудятся в режиме сокращённого дня - с 8:00 до 12:00, за это время в обычные дни сотрудники вполне успевают выполнить все нужные работы на своих участках. Трудятся и мужчины, и женщины, в основном, люди старшего возраста. Молодежь в профессию не идет, потому что она не слишком прибыльная.

В настоящее время в УК есть вакантные места для дворников, требований к соискателям, по сути, никаких не предъявляется. Как и на любой другой работе: если по медицинским показаниям человек способен выполнять свои обязанности, его готовы рассмотреть. Плюсом к зарплате работникам обещают бесплатную рабочую одежду и весь необходимый инвентарь, бонусы к праздникам, премии, 13-ю зарплату, официальное трудоустройство, отпуск 28 календарных дней с выплатой отпускных.

Примерно на тех же условиях в УК готовы принять уборщиц, они тоже в дефиците. Зарплата плюс-минус аналогичная, обязанности - подержание чистоты в местах общего пользования.

Также не хватает инженеров, которые могут выполнять настройку теплоузлов и приборов учета.

«Это очень узкоспециализированное направление, потому что приборы учета бывают от разных поставщиков. Нам нужен инженер, который будет в том числе в зимний период, когда могут происходить аварийные ситуации, очень быстро и оперативно настраивать дома, чтобы не было неприятных моментов в плане отключения отопления, горячей воды», - подчеркнул Дмитрий Гусаков.

При этом он уверяет, что дефицит кадров не скажется на качестве осеннего и зимнего содержания домов и прилегающих территорий. Как правило, имеющиеся сотрудники берут дополнительную нагрузку и обслуживают другие участки до момента, пока туда не будут найдены работники. Если появляются новые сотрудники, сразу разгружают тех, кто сегодня обслуживает 3-5 участков - в целом в отсутствие интенсивной работы (без снегопадов) это не сложно. Дворники часто работают группами, которые отправляются в помощь тем, у кого много участков и справляться с ними физически сложно. Организованные бригады совместными усилиями проводят все необходимые работы.

Такие времена

Дворники УК «Управление районом №15» предпочитают работать индивидуально, а не бригадами, за каждым из них закреплен свой двор. «Им так удобнее, они знают свой двор, уже привели его в порядок. За каждой уборщицей тоже закреплен свой дом», - пояснила директор организации Елена Исправникова.

По одному объекту никто не убирает, у каждого их много. Заработная плата рассчитывается в зависимости от объема уборки и количества квартир в доме, за которым закреплен сотрудник, сколько денег поступает от жильцов. К примеру, собираемость платы с пятиэтажки гораздо меньше, чем с девятиэтажного дома, поэтому и зарплата дворников разнится, хотя дворовые территории могут быть одинаковыми, как и объемы работ. За дополнительную плату убираются мусорокамеры.

В данной УК у дворников 6-дневная рабочая неделя, суббота - сокращенный день. В будни нужно трудиться с 6:00 до 10:00, потом перерыв до 14:00, после требуется выходить на уборку мусора, урн и контейнерных площадок. Если покос - работа длится целый день, зимой график корректируется в зависимости от погодных условий. Ежедневно дворники подметают тротуары, занимаются уборкой крылец, вручную собирают случайный мусор. Работают и мужчины, и женщины, причём коллектив давно сложился - многие сотрудники трудятся на протяжении долгих лет. Как правило, это люди в возрасте. Из молодежи никто не приходит, даже не подработку. Иногда сотрудники увольняются по состоянию здоровья: женщины пенсионного и предпенсионного возраста, дворники и уборщицы, постоянно испытывают нагрузку на ноги, поэтому у них могут возникать проблемы с суставами.

«Работа неблагодарная, трудная, постоянно на улице, и даже безработные не бегут в первую очередь на вакансию дворника, ищут что-то другое. Поэтому да, конечно, не хватает (дворников - прим. ред.) Но кто втягивается, у тех все в порядке, и женщины работают не хуже мужчин. Единственное, если идёт погрузка тяжелых вещей, веток - это трудоемко, не всем нравится. Более того, у нас старый микрорайон, деревьев очень много, и листвы тоже, приходится это все собирать, в мешки складывать, потом вручную грузить - процесс не из лёгких», - поделилась Елена Исправникова.

Она добавила, что зимой многие жители хотят, чтобы к моменту их выхода на работу, к 8:00, все дворы были полностью очищены от снега, что нереально по объективным причинам. «Технику в 8 утра мы не отправим, у нас её нет - во-первых. Во-вторых, дворы все забиты машинами, техника не пройдет, нужно дождаться, пока дороги освободятся. Если мы планово что-то делаем, вешаем объявления с просьбой убрать машины - тогда еще да, а чтобы с утра, - такого не будет. В наших силах смести, привести в порядок крылечки, сделать дорожку и посыпать ее, чтобы можно было людям пройти. Многие этого не понимают, не осознают объёмов и думают, что к 8 часам по взмаху волшебной палочки можно все сделать», - добавила наша собеседница.

При этом она заметила, что всегда будут жители, постоянно чем-то недовольные, если это даже специально подброшенный фантик с целью «подловить» уборщицу, которая приходит не каждый день. Однако встречаются и те, кто озвучивает благодарности, и чаще всего именно дворникам. «Приходя на собрания с жильцами, я часто слышу: «Единственные, кто у вас работают, - это дворники». Люди же не видят ни сантехников, ни электриков - правильно, они по квартирам не ходят и по дворам тоже, они работают в подвале. Вода-то течет? Значит, все-таки и сантехники работают», - заверила Елена Исправникова.

Она констатировала, что вопрос дефицита рабочей силы остро стоит по всей стране, везде не хватает мужчин и женщин, которые умеют косить, подметать, рано вставать и поздно ложиться независимо от погоды за окном. И заменить ручной труд машинами не получится, сильно чище от этого не станет, считает руководитель УК.

Организация часто приглашает на работу людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предлагает трудоустройство должникам. «Например, если у человека долги по квартплате, мы предлагаем подработку той же уборщицей: каждый день ходить не надо, можно прийти в выходные, сами выбираете график - хотите в 6 утра, хотите в 8 вечера, вам может помочь семья, дети. Приходите, как вам удобно, и будет хоть какой-то плюс, возможность гасить долги. Но люди не приходят, такие настали времена», - сокрушается директор управляющей компании.

До зарплаты не доходит

На эту тенденцию обратил внимание и директор УК «Новый квартал» Антон Васильев: люди не стремятся работать, и дело даже не в деньгах. В организации трудится много дворников, минимальная оплата - 5 тысяч рублей на руки за один небольшой дом в Печорах, в Пскове зарплаты выше - от 10 тысяч рублей. В ведении одного из сотрудников находятся два дома в центре города, за поддержание территорий в надлежащем состоянии он получает на руки 40 тысяч рублей в месяц при неполном рабочем дне: утром приходит навести порядок, в сезон по мере необходимости производит покос, и к обеду, как правило, уже свободен.

«Жильцы довольны, он тоже - зарплата хорошая при таком графике. Но даже на 40 тысяч рублей очередь не стояла, когда я искал сотрудника на эти дома. Откликов много, по факту приходящих очень мало, и до момента обсуждения зарплаты в большинстве случаев не доходит. Не доезжают, не доходят, не берут трубку - люди просто не хотят работать. Из 50 человек, наверное, только 5 выходят в итоге на связь. С теми, с кем встречаемся, обычно всё в порядке, мы обсуждаем условия, требования, пожелания, и люди выходят на работу», - рассказал Антон Васильев.

В УК «Новый квартал» в обязанности дворников входит ежедневная уборка мусора на вверенной территории, урн. Осенью также убирают осыпающуюся листву, летом - траву и песок на тех объектах, где его не собрали механизированным способом. Некоторые сотрудники занимаются покосом при наличии таких навыков, за это платят отдельно. График у дворников, по сути, свободный: работать можно утром, днем или вечером в зависимости от желания, главное, чтобы во дворах всегда царили чистота и порядок. Зимой, конечно, дворникам приходится вставать раньше — завалы снега и гололёд должны быть ликвидированы до того, как люди пойдут на работу, потому что это не только вопрос комфорта, но и безопасности.

На данный момент штат дворников в «Новом квартале» укомплектован, работают сотрудники в возрасте от 35 до 70 лет. Среди них есть мужчины и женщины, последние, по наблюдениям руководства, более ответственные, чистоплотные, но зимний период их выматывает - убирать снег лопатой физически тяжело.

«Дворник - достаточно серьезная профессия, если их не будет, может начаться самый настоящий коллапс, особенно зимой. На улице снега по колено и гололед, из подъезда не выйти, машинам не выехать - всё пропало», - заметил директор УК «Новый квартал».

Он подчеркнул, что дворник - это в первую очередь хозяйственник, и приходя на работу, он должен представлять себя на месте жителей. Оглядеться вокруг и понять, нравится ему это или нет, если нет - сделать так, чтобы нравилось, чтобы при виде двора думалось: «Как же хорошо, чисто и красиво».

При этом самый главный контролёр в этом плане - население, важно, чтобы не было жалоб от жильцов. Антон Васильев считает, что если у собственников нет претензий относительно работы дворников и уборщиц, то денег на оплату их труда не жалко. Но это должны понимать и сами жильцы: жить в чистоте хотят все, а платить за это деньги готов не каждый. В идеале достойные зарплаты работников должны быть заложены в тариф на содержание общедомового имущества.

«Зарплата у нас индексируется с учётом поступающих пожеланий сотрудников, если к ним нет претензий, и жители довольны. Люди работают, высказывают свои предложения, пожелания, в том числе по поводу инвентаря - я всегда прислушиваюсь, потому что это им работать, им убирать. Если есть необходимость в дополнительном оборудовании (триммер, газонокосилка, воздуходувка и так далее), оно приобретается. К тем, кто работает на сегодняшний день, у меня нареканий нет, у жителей тоже, они сами видят, за что платят», - подытожил Антон Васильев.

К сожалению, профессия дворника на данный момент считается одной из самых непрестижных и низкооплачиваемых, и в ряде случаев это действительно так. Многие родители до сих пор пугают не желающих учиться детей незавидной перспективой «пойдёшь улицы мести». Между тем, это очень важная, нужная и тяжёлая работа, к которой необходимо относиться с уважением. В первую очередь, это касается самих жителей многоэтажек: если вы хотите выходить в идеально чистый двор, за это нужно достойно платить.

Ульяна Лаблюк