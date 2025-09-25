ЖКХ

Участок теплотрассы отремонтируют в печорской деревне Ротово перед отопительным сезоном

В деревне Ротово Печорского муниципального округа состоялась важная встреча с участием заместителя главы округа Ирины Грибенковой, директора Печорских теплосетей Николая Козлова и представителей подрядной организации, занимающейся ремонтом участка теплотрассы, обеспечивающего отопление двух жилых домов, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, парламентарий по одномандатному округу №10 Виктор Остренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Виктор Остренко / «ВКонтакте»

Политик отметил, что отопительный сезон — это всегда испытание на прочность: не только для котельных и сетей, но и для всей системы взаимодействия между администрацией, подрядчиками и жителями.

«Тепло в домах — это не просто комфорт, это вопрос здоровья, безопасности и нормальной жизни каждой семьи. Важно, что на встрече нашли понимание и поддержку всех сторон: подрядчик готов выполнять работы в срок, администрация финансирование и взаимодействие со всеми коммунальными службами, а жители проявляют заинтересованность и вовлеченность», - подчеркнул Виктор Остренко.