С начала года более 2 тысяч новых домовладений Псковской области подключены к газу в рамках догазификации

Псковские газовые компании продолжают реализацию программ развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 гг. в 55 населенных пунктах региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото здесь и далее: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов / «ВКонтакте»

Итогом пятилетней программы станет строительство более 785 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, более 321 км газопроводов-вводов, что позволит создать возможность подключения к газу для 24 951 домовладений и квартир, а также перевода на природный газ 68 котельных.

Параллельно реализуется программа догазификации: от жителей региона принято более 23,5 тыс заявок, исполнено до границ земельного участка почти 16 тыс домовладений, из которых более 6,6 тыс. уже подключены к газовым сетям.

«Мы нарастили хороший темп по увеличению подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома. Только с начала этого года мы подключили к газу более 2 тыс новых домовладений. Сокращать сроки подключений позволяют комплексные договоры, в рамках которых одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах и ведем подготовку домовладений к приему газа", - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.