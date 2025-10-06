ЖКХ

ООО «Экогрупп» напоминает псковичам о способах оплаты квитанций

Способы оплаты квитанций напомнил псковичам региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экогрупп» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: ООО «Экогрупп»

«Квитанция за сентябрь 2025 года уже направлена! Ее можно оплатить в приложении вашего банка, отсканировав QR-код, или в разделе "ЖКУ" по поиску поставщика услуги (для Северной зоны - АО "ПКС", для Южной - АО "Псковэнергосбыт"), в банковских офисах и почтовых отделениях», - сообщили в компании.

️Если не получили квитанцию, всегда можно обратиться к организацию: