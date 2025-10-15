Псковcкая обл.
ЖКХ

В квартире дома на улице Шестака в Пскове третью неделю нет отопления

15.10.2025 18:34|ПсковКомментариев: 0

Жительница Пскова, проживающая на девятом этаже по адресу: улица Шестака, 33, обратилась с проблемой отсутствия отопления. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она пояснила, что вопрос стоит с завоздушиванием батарей. 

По её словам, ежегодно с этой проблемой справлялись сотрудники домоуправления «Союз», которые развоздушивали батареи, раскручивая стык и выпуская воздух. Однако в этом году дом передали новой управляющей компании «Жилищник», и возникли сложности с обслуживанием.

«Вызвали, но на первый раз никто не пришел. Затем нас почтили присутствием через несколько дней и сказали, что если мы хотим жить в тепле и чтобы соседям снизу тоже было тепло, то нам надо "установить краны для самостоятельного развоздушивания батарей". Цена, к слову, немаленькая: за полчаса работы по установке кранов хотят 4500 рублей, как сказал один сотрудник, за три крана, плюс сами краны, цена которых предела не имеет. В других УК эти краны устанавливают бесплатно, на что мне и. о. директора Наталья Пряникова сказала, что "это платная услуга" и "внесение изменений в конструкцию"», - поделилась псковичка.

Она отказалась платить и потребовала письменный отказ в бесплатной установке, который ей пообещали предоставить в течение 10 дней.

​В пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские теплосети» корреспонденту ПЛН пояснили, что теплоноситель подан до границ участка дома, далее обеспечением квартир теплом занимается управляющая компания: «Да, мы занимаемся поставкой тепла жителям, здесь вопросов никаких нет. Но необходимо понимать, что у нас есть четкая линия балансовой принадлежности сетей. Мы оказываем услугу по отоплению до теплового узла каждого дома. Там, где стоит прибор учета, проходит линия разграничения. То есть до дома мы тепло подали, а как тепло распределяется внутри дома, и тем более внутри квартир, это, к сожалению, или к счастью для нас, не наша зона ответственности. Этим занимается управляющая организация».

В пресс-службе ПТС также подчеркнули, что управляющая компания обязана наладить гидравлику внутри дома и бесплатно устранять проблемы с завоздушиванием батарей, особенно в начале отопительного сезона. Напомним, в Пскове отопительный сезон в этом году стартовал 29 сентября. 

Управляющая компания «Жилищник» в ответ на вопрос ПЛН подтвердила, что установка крана на батарее в квартире жильца является платной услугой, поскольку это «внесение дополнительного элемента». В УК также заявили, что «сегодня было развоздушивание», и «жалоб на сегодняшний день не было».

Однако женщина опровергла утверждения УК «Жилищник»: «Развоздушивание вне моей квартиры невозможно, так как раскручивают именно у нас и выпускают воздух через нашу квартиру». Она также заявила, что никто ничего не раскручивал, а «развоздушивание путем гонки воздуха туда обратно не решает проблему». 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
