ЖКХ

На верхнем этаже дома на улице Шестака в Пскове появилось отопление

В квартире на девятом этаже по адресу: улица Шестака, 33 в Пскове появилось отопление менее чем через сутки после публикации на Псковской Ленте Новостей, сообщила жительница квартиры.

«Не прошло и суток с момента публикации новости, как нам наконец установили краны для развоздушивания батарей. Правда, развоздушивать пришлось самостоятельно — похоже, эта услуга не включена в бесплатное обслуживание. Но самое главное — у нас теперь есть тепло, и это огромное облегчение после трёх недель холодов», — рассказала жительница дома на улице Шестака.

По словам псковички, управляющая компания «Жилищник» оперативно установила краны после публикации новости об отсутствии отопления.

Кроме того, с женщиной, обратившейся за помощью, связалась жительница соседнего дома по улице Шестака, утверждающая, что у неё такая же проблема: отсутствие отопления на девятом этаже.

Напомним, в Пскове отопительный сезон в этом году стартовал 29 сентября.