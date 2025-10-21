Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
«Гельдт» «Счастливый столик»
О новый местах для туристов
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
развивающие секции для детей
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
Что изменилось в псковских школах
Города для людей
 
 
 
ещё ЖКХ 21.10.2025 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области 30.10.2025 11:410 Вернуть сферу ЖКХ под полный государственный контроль предложил Антон Минаков 30.10.2025 11:280 Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам 29.10.2025 18:330 Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании 29.10.2025 17:430 Повышение взносов на капремонт одобрил комитет Собрания по АПК 29.10.2025 17:310 Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования
 
 
 
Самое популярное 23.10.2025 15:391 Криминального авторитета арестовали в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 23.10.2025 11:070 Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном 27.10.2025 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам

30.10.2025 11:28|ПсковКомментариев: 0

Парламентский час по электротарифам призвал провести руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский на сессии Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу отметить важную победу. Позиции партии "Новые люди" поддержали в правительстве Российской Федерации. НДС для IT-компании повышать не будут. Мы последовательно выступали за сохранение налоговых льгот для сельхозпредприятий. Введение инвестиций для отечественных программных обеспечений привело бы к росту цен, падению спроса и торможению цифровой трансформации в стране. Хорошо, что в итоге в этом вопросе победил здравый смысл. Теперь наша задача - добиться смягчения условий перехода на новую глобальную систему для малого бизнеса», - сказал Андрей Маковский. 

Если порог упрощённой системы налогообложение снизится с 60 до 10 млн - это негативно скажется на бизнесе, отметил депутат.

Также Андрей Маковский заметил, что после начала отопительного сезона значительно увеличилась стоимость в квитанциях ЖКХ.

«Но если с теплом более или менее все понятно, мы видим обоснованность и видим открытость теплосетей, то вопросы по электротарифам вызывают вопросы. Мы уже начали разбираться в ситуации с электротарифами, есть признаки необоснованного повышения и бюрократических проволочек. Поэтому мы начинаем с того, что инициируем проведение парламентского часа, посвященного электротарифам, и надеемся на поддержку со стороны Псковского областного Собрания, - заключил депутат.

Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 132 человека
30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол 30.10.2025, 11:420 «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона?  30.10.2025, 11:410 Вернуть сферу ЖКХ под полный государственный контроль предложил Антон Минаков 30.10.2025, 11:350 Дмитрий Михайлов призвал пересмотреть подходы к поддержке отечественного производства
30.10.2025, 11:280 Бывший директор великолукской «управляйки» оштрафован за хищение денег 30.10.2025, 11:280 Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам 30.10.2025, 11:140 Суд запретил использовать ИИ в предвыборных плакатах 30.10.2025, 11:120 Вечер живой музыки в ресторане GURAVI
30.10.2025, 11:090 Конституционный суд не принял жалобу на отказ в регистрации кандидата на выборах главы Гдовского района 30.10.2025, 11:000 Стартовала 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 30.10.2025, 10:550 В псковском музее восстанавливают уникальный изразец XVI – начала XVII века 30.10.2025, 10:480 Детские пособия и пенсии в ноябре псковичи получат досрочно
30.10.2025, 10:450 День инженера-механика празднуют в России 30 октября 30.10.2025, 10:430 Итоги сезона дорожного ремонта подвели в Великих Луках 30.10.2025, 10:240 У лишенного прав великолучанина изъяли автомобиль за нетрезвую езду 30.10.2025, 10:100 Мужчина из Пскова предстанет перед судом за кражу велосипеда из подъезда
30.10.2025, 09:550 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме 30.10.2025, 09:450 Минпросвещения перечислило форматы участия в родительских собраниях 30.10.2025, 09:300 В России предложили штрафовать матерей за отсутствие отца в свидетельстве о рождении 30.10.2025, 09:291 Хэллоуин. Запрещать или осмыслить?
30.10.2025, 09:150 Только 10% псковичей верят в то, что в «черную пятницу» честно снижают цены - опрос 30.10.2025, 09:000 Грибники-разбойники: восемь лет тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона и сумки в лесу в Крестах 30.10.2025, 08:580 Пять БПЛА уничтожили в Новгородской области за ночь 30.10.2025, 08:400 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты
30.10.2025, 08:200 Россия увеличит финансирование поддержки семей с детьми в 2026 году 30.10.2025, 08:000 Перевод на «удаленку» способствует росту зарплат на треть - аналитики 30.10.2025, 07:300 Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября 30.10.2025, 07:000 Жертв политических репрессий вспоминают 30 октября в России
29.10.2025, 22:000 Техника горевания помогает справится с душевной болью, рассказала психолог 29.10.2025, 21:400 Вечер памяти псковского поэта Геннадия Кононова пройдёт 30 октября 29.10.2025, 21:200 Мемориальную доску Серафиму Иванову открыли в деревне Похвальщина Псковского района 29.10.2025, 21:000 В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы приступили к монтажу системы вентиляции
29.10.2025, 20:400 Псковичка победила в шоу «Полная посадка» на телеканале «Пятница» 29.10.2025, 20:200 Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Малая Родина — Сила России» 29.10.2025, 20:000 В Палкинском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку 29.10.2025, 19:400 32-го бронзового космонавтика открыли в Калуге
29.10.2025, 19:210 ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Алтаевой в Пскове 29.10.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября 29.10.2025, 18:490 День в истории ПЛН. 29 октября 29.10.2025, 18:400 Олег Брячак облизбиркому: Вы утонете в жалобах на следующих выборах
29.10.2025, 18:400 Решение по ремонту дороги в районе Лисьих Горок в Пскове предложил Антон Мороз 29.10.2025, 18:340 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется. ВИДЕО 29.10.2025, 18:330 Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании 29.10.2025, 18:230 Псковские реставраторы выступили с докладами на конференции в Эрмитаже
29.10.2025, 18:220 Игорь Сопов — Олегу Брячаку: Пугать нас заваливанием жалобами не надо 29.10.2025, 18:200 Пропавшего в сентябре мужчину разыскивают в Псковском районе 29.10.2025, 18:140 17 дворов в Великих Луках преобразились в рамках программы благоустройства 29.10.2025, 18:090 «PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав. ВИДЕО
29.10.2025, 18:020 В Пскове арестовали 22-летнего мужчину по делу о хищении у пенсионера почти 14 млн рублей 29.10.2025, 17:540 Олег Беляев назначен руководителем управления городского хозяйства Пскова 29.10.2025, 17:510 Полуфиналистки конкурса красоты стали участницами программы «Легенды Пскова» 29.10.2025, 17:440 В Пскове отметили 73-летие вневедомственной охраны Росгвардии
29.10.2025, 17:430 Повышение взносов на капремонт одобрил комитет Собрания по АПК 29.10.2025, 17:400 Пути преодоления кадрового голода в ресторанном бизнесе обсудили в Пскове 29.10.2025, 17:350 Реплика Константина Калиниченко: Дебумагизация школы 29.10.2025, 17:340 Выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области» откроется 30 октября
29.10.2025, 17:310 Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования 29.10.2025, 17:280 Александр Братчиков: Увеличение взноса на капитальный ремонт — необходимая мера 29.10.2025, 17:250 «Дневной дозор»: Нужно ли дать право региональным властям устанавливать дату смены резины на автомобилях? 29.10.2025, 17:220 На улице Киселёва в Пскове создают новый проезд к строящейся школе
29.10.2025, 17:130 Внесение актуальных поправок в областную правовую базу обсудил законодательный комитет Собрания 29.10.2025, 17:050 45 учеников в Псковской области отобраны для театральной образовательной смены 29.10.2025, 17:000 В псковском ресторане «Гельдт» можно пообедать бесплатно, сев за «счастливый столик» 29.10.2025, 16:560 Мечта о пяти котлетах
29.10.2025, 16:560 Настольные игры из вторсырья изготавливают на мастер-классах в Пскове 29.10.2025, 16:520 «Детская филармония» представит в Пскове концерт «Сквозь годы звучит Победа» 29.10.2025, 16:490 Виртуальный строй: интернет с паспортным контролем 29.10.2025, 16:390 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 30 октября
29.10.2025, 16:290 Более 20 тонн молдавских яблок уничтожат в Псковской области из-за опасного вредителя 29.10.2025, 16:200 Олег Брячак: Доверие граждан к избирательной системе очень сильно подорвано 29.10.2025, 16:150 Продолжается ремонт псковских дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 29.10.2025, 16:130 Самокатчика сбили на пешеходном переходе напротив ГАИ в Пскове
29.10.2025, 16:060 Полномочия по использованию псковских объектов культурного наследия закрепят за профильным министерством 29.10.2025, 16:000 Игорь Сопов: После избирательной кампании ни у одной из партий не возникло вопросов 29.10.2025, 15:500 Юные ИТ-специалисты выиграли приз в 800 тысяч рублей в рамках новосибирского хакатона 29.10.2025, 15:400 Зону охраны культурного наследия могут сделать возле дома №118 на улице Советской в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru