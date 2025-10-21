ЖКХ

Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам

Парламентский час по электротарифам призвал провести руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский на сессии Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу отметить важную победу. Позиции партии "Новые люди" поддержали в правительстве Российской Федерации. НДС для IT-компании повышать не будут. Мы последовательно выступали за сохранение налоговых льгот для сельхозпредприятий. Введение инвестиций для отечественных программных обеспечений привело бы к росту цен, падению спроса и торможению цифровой трансформации в стране. Хорошо, что в итоге в этом вопросе победил здравый смысл. Теперь наша задача - добиться смягчения условий перехода на новую глобальную систему для малого бизнеса», - сказал Андрей Маковский.

Если порог упрощённой системы налогообложение снизится с 60 до 10 млн - это негативно скажется на бизнесе, отметил депутат.

Также Андрей Маковский заметил, что после начала отопительного сезона значительно увеличилась стоимость в квитанциях ЖКХ.

«Но если с теплом более или менее все понятно, мы видим обоснованность и видим открытость теплосетей, то вопросы по электротарифам вызывают вопросы. Мы уже начали разбираться в ситуации с электротарифами, есть признаки необоснованного повышения и бюрократических проволочек. Поэтому мы начинаем с того, что инициируем проведение парламентского часа, посвященного электротарифам, и надеемся на поддержку со стороны Псковского областного Собрания, - заключил депутат.