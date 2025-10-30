ЖКХ

«Управляйке» из Острова не удалось отсудить обслуживаемые ею дома

Суд отказал ООО «УК Восток» в признании недействительным постановления администрации Островского района о назначении ООО «Остров Жилсервис» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

В августе 2024 года ООО «УК Восток» заключила договоры управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: город Остров, квартал Остров-3, дома №№1-23, улица Загородная, дома №20, №22. 2 декабря 2024 года постановлением администрации Островского района управляющей организацией для управления указанными многоквартирными домами назначили ООО «Остров Жилсервис».

На основании указанного постановления комитет по региональному контролю и надзору Псковской области приказом внес изменения в реестр лицензий Псковской области, многоквартирные дома включены в перечень многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО «Остров Жилсервис». Таким образом, произошло автоматическое исключение из перечня МКД, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО «УК Восток», с добавлением информации об управлении МКД другой организацией.

ООО «УК Восток» не согласилось с вынесенным постановлением, обратилось в суд, указывая, что на момент издания оспариваемых постановления и приказа договоры управления МКД расторгнуты не были, и лицензиат не лишен лицензии по управлению МКД, следовательно, оснований для отстранения общества от управления МКД не имелось.

Решением от 28 октября суд отказал в удовлетворении требований.

При рассмотрении спора суд установил, что оспариваемое постановление о назначении ООО «Остров Жилсервис» управляющей организацией для управления МКД является законным и обоснованным, поскольку ООО «УК Восток» не предоставляло услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и не реализовало выбранный способ управления.