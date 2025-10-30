Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
«Гельдт» «Счастливый столик»
От яблока до яблони
развивающие секции для детей
где подают лучший завтрак
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Завершается строительство «Надвратного дома»
Гастроужин «Традиции русского застолья»
Денис Иванов об округе №15
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
 
 
 
ещё ЖКХ 30.10.2025 14:362 Взнос на капремонт в Псковской области вырастет в 2026 году на 12% 31.10.2025 15:320 Офисы обслуживания «Экогрупп» опубликовали расписание работы в праздничные дни 31.10.2025 14:470 «Управляйке» из Острова не удалось отсудить обслуживаемые ею дома 31.10.2025 11:510 В псковской деревне Струково ввели в эксплуатацию газопровод 30.10.2025 18:221 Способы изменить данные о собственнике в квитанции за капремонт назвали псковичам 30.10.2025 14:362 Взнос на капремонт в Псковской области вырастет в 2026 году на 12%
 
 
 
Самое популярное 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД 28.10.2025 11:245 В декорациях ликвидации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Управляйке» из Острова не удалось отсудить обслуживаемые ею дома

31.10.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

Суд отказал ООО «УК Восток» в признании недействительным постановления администрации Островского района о назначении ООО «Остров Жилсервис» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

В августе 2024 года ООО «УК Восток» заключила договоры управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: город Остров, квартал Остров-3, дома №№1-23, улица Загородная, дома №20, №22. 2 декабря 2024 года постановлением администрации Островского района управляющей организацией для управления указанными многоквартирными домами назначили ООО «Остров Жилсервис».

На основании указанного постановления комитет по региональному контролю и надзору Псковской области приказом внес изменения в реестр лицензий Псковской области, многоквартирные дома включены в перечень многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО «Остров Жилсервис». Таким образом, произошло автоматическое исключение из перечня МКД, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО «УК Восток», с добавлением информации об управлении МКД другой организацией.

ООО «УК Восток» не согласилось с вынесенным постановлением, обратилось в суд, указывая, что на момент издания оспариваемых постановления и приказа договоры управления МКД расторгнуты не были, и лицензиат не лишен лицензии по управлению МКД, следовательно, оснований для отстранения общества от управления МКД не имелось.

Решением от 28 октября суд отказал в удовлетворении требований.

При рассмотрении спора суд установил, что оспариваемое постановление о назначении ООО «Остров Жилсервис» управляющей организацией для управления МКД является законным и обоснованным, поскольку ООО «УК Восток» не предоставляло услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и не реализовало выбранный способ управления.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 190 человек
31.10.2025, 15:480 Пскович угрожал сожительнице убийством, высунув ее голову в открытое окно 31.10.2025, 15:440 Антон Мороз: Хоккей на траве крайне популярен в мире 31.10.2025, 15:340 На вывоз снега в Псковской области готовы выделить 6 млн рублей 31.10.2025, 15:320 Офисы обслуживания «Экогрупп» опубликовали расписание работы в праздничные дни
31.10.2025, 15:220 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 1 ноября 31.10.2025, 15:140 Порядка 2,2 млрд рублей псковичи взяли на льготную ипотеку в Сбере в 2025 году 31.10.2025, 15:120 Россия готова к переходу на 12-летнее обучение в школах, заявили в ОП 31.10.2025, 15:090 В Псковской гордуме почтили память Александра Копылова и Елены Мельниковой
31.10.2025, 14:580 «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима  31.10.2025, 14:570 Дед, не принявший погоны, и отец с «золотыми руками»: Антон Мороз — о том, кто сделал его тем, кто он есть 31.10.2025, 14:500 «Дневной дозор»: Нужно ли делать доступ к интернету только по паспорту? 31.10.2025, 14:490 Россияне оценили iPhone цвета «тыквы»
31.10.2025, 14:470 «Управляйке» из Острова не удалось отсудить обслуживаемые ею дома 31.10.2025, 14:430 Дмитрий Барабанов о бюджете Пскова и восстановлении лагеря «Нептун» 31.10.2025, 14:370 15,6 тысячи пассажиров воспользовались камерами хранения на вокзалах Пскова и Великих Лук в январе-сентябре 31.10.2025, 14:340 Более 400 псковских школьников приняли участие в фестивале «Дружина Первых»
31.10.2025, 14:320 Работники следственных изоляторов отмечают профессиональный праздник 31.10.2025, 14:240 Блогера Шабутдинова осудили на семь лет за мошенничество 31.10.2025, 14:220 Городской турнир по самбо пройдет в псковских Писковичах 1 ноября 31.10.2025, 14:170 Онлайн-кинотеатр предлагает псковичам премьеры последнего месяца осени
31.10.2025, 14:110 Россияне всё чаще экономят на еде 31.10.2025, 14:090 В «Михайловском» стартует новый учебный цикл для слушателей Школы современного экскурсовода 31.10.2025, 14:080 Антон Мороз рассказал о любви с первого взгляда, строгом воспитании и худшем отпуске в жизни 31.10.2025, 13:540 Открылась выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области»
31.10.2025, 13:500 Новогодняя иллюминация будет радовать псковичей до 28 февраля 31.10.2025, 13:400 Стали известны победители конкурса «Народный репортер» в честь 25-летия ПЛН 31.10.2025, 13:370 Новому подрядчику на строительство школы в Себеже готовы выделить почти 178 млн рублей 31.10.2025, 13:270 Врачи советуют влюбиться
31.10.2025, 13:210 Незаконные вывески демонтировали на улицах Советская и Яна Фабрициуса в Пскове 31.10.2025, 13:190 От курьера до вице-президента «Ностроя»: Антон Мороз рассказал о своем карьерном пути 31.10.2025, 13:150 Елена Даньшова об оснащении школ и работе с молодежью 31.10.2025, 13:120 Вдова певца подала заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов»
31.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Антоном Морозом 31.10.2025, 12:590 Ночь искусств пройдёт в филиалах псковского музея 31.10.2025, 12:580 Дмитрий Шахов почтил память безвинных жертв политических репрессий 31.10.2025, 12:460 С основами работы исполнительных органов познакомились «Герои земли Псковской»
31.10.2025, 12:390 Самбисты поборются в псковском «Олимпе» за право представить регион в Сыктывкаре 31.10.2025, 12:330 «В единстве наша сила»: на праздничную программу 4 ноября приглашают псковичей в Дом офицеров 31.10.2025, 12:300 Выставку Музея Победы о военном параде 1941 года увидят псковичи 31.10.2025, 12:200 «Пастырь»: Молитва об усопших. ВИДЕО
31.10.2025, 12:190 Наступает «Ночь…» — просыпаются сказки: в дни всероссийской акции Пушкинский заповедник приглашает на фольклорные программы 31.10.2025, 12:160 Сергей Вострецов: Нацпроект «Кадры» — про социальную стабильность 31.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram* 31.10.2025, 11:510 В псковской деревне Струково ввели в эксплуатацию газопровод
31.10.2025, 11:491 Игорь Дитрих о повышении стоимости патента для мигрантов и других итогах сессии 31.10.2025, 11:480 Введение новых правил утильсбора отложили до 1 декабря 31.10.2025, 11:450 «Великий, могучий»: Коварное ударение. ВИДЕО 31.10.2025, 11:320 Т1 Иннотех: Банки сократили размер потерь от операционных рисков на 40%
31.10.2025, 11:300 Стартовал третий региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» 31.10.2025, 11:220 В Великих Луках 5 ноября проверят систему оповещения с включением электросирен 31.10.2025, 11:200 Министерство культуры Псковской области сменило адрес 31.10.2025, 11:180 «Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом
31.10.2025, 11:100 В Великих Луках Росгвардия задержала женщину, укравшую алкоголь 31.10.2025, 11:100 Вопросы комплексной безопасности обсудили в правительстве Псковской области 31.10.2025, 11:030 В Госдуме предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел 31.10.2025, 10:480 «На пятой передаче»: Изменения на дорогах Пскова
31.10.2025, 10:310 Замыкание проводки стало причиной двух пожаров в жилых домах в Псковской области 31.10.2025, 10:170 Число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю 31.10.2025, 10:110 «Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram* 31.10.2025, 10:010 Иеромонах Варнава возглавил Великолукскую епархию
31.10.2025, 09:550 «С Родиной нашей вместе»: Великолукский медицинский колледж отмечает 95-летие 31.10.2025, 09:540 Продлевать отдых на День народного единства планируют 8% работающих псковичей — опрос 31.10.2025, 09:401 «Дневной дозор»: Как избавить псковские дворы от автохлама? 31.10.2025, 09:300 126 лет назад был спущен на воду легендарный крейсер «Варяг»
31.10.2025, 09:150 Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства 31.10.2025, 09:000 Команда псковского УФСИН по футболу стала пятикратным чемпионом первенства «Динамо» 31.10.2025, 08:490 ДТП с участием автобуса произошло на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2025, 08:400 Глава ФССП назвал портрет типичного должника
31.10.2025, 08:200 Как распознать инсульт по методу «УДАР», рассказали в псковском облздраве 31.10.2025, 08:000 Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов 31.10.2025, 07:300 Международный день экономии отмечается сегодня 31.10.2025, 07:000 10 лет прошло со дня авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой погибли девять псковичей
30.10.2025, 23:310 Подрядчик, ремонтирующий кадетскую школу в Великих Луках, арестован по делу о мошенничестве 30.10.2025, 22:320 Капитальный ремонт детского сада «Золотой петушок» в Тямше завершили 30.10.2025, 22:050 В тисках прокрастинации: психолог рассказала, как повысить продуктивность 30.10.2025, 21:400 Псковская область готова к снегопадам с 156 единицами техники 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru