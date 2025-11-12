ЖКХ

В Псковском округе отремонтировали три кровли в многоквартирных домах

По программе Фонда капитального ремонта (ФКР) в этом сезоне на территории Псковского муниципального округа отремонтированы три кровли в многоквартирных домах. Об этом написала глава округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

Так, в деревне Гверздонь Середкинской волости в доме №28 по улице Центральной подрядчик выполнил работы по замене утеплителя, устройству наплавляемой кровли в два слоя и восстановлению дымоходов.

В селе Середка по улице Родионова, 1 исполнитель работ произвел усиление стропильной системы, утепление чердачного помещения, огнезащитную обработку стропильной системы, смену кровельного покрытия и водосточной системы, ремонт дымовых труб.

Аналогичные работы по капитальному ремонту кровли подрядчик произвел в деревне Торошино Торошинской волости на улице Захарова, 38.

Приемка объектов осуществлена совместно со специалистами ФКР.