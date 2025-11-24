ЖКХ

Псковичей предупреждают о мошенниках, требующих оплату «долгов» за вывоз ТКО

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обращает внимание жителей области на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Неизвестные лица, представляясь сотрудниками компании, звонят гражданам и требуют немедленно погасить задолженность за услугу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экогрупп».

Фото: ООО «Экогрупп» / «ВКонтакте»

Сотрудники регионального оператора никогда не обзванивают граждан с целью сообщить о наличии задолженности и требовать ее погашения по телефону.

В случае возникновения вопросов по начислениям или для уточнения информации о задолженности можно обратиться на электронную почту компании, в личные сообщения группы в соцсети «ВКонтакте» или по телефонам: 8(8112) 20-14-31; 20-14-32.