Суд отказался отменять отказ «Перпективе» на участие в конкурсе по управлению домами на Завеличье 

Суд отказал управляющей компании ООО «Перпектива» в признании недействительным протокола об отклонении заявки на управление многоквартирными домами, расположенными в Пскове по адресам: улица Генерала Маргелова, дом 23; улица Майора Достовалова, дом 10; улица Шестака, дом 15, дом 19, дом 33, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Дело (№ А52‑4321/2025) касалось отклонения заявки на участие в открытом конкурсе. Основанием для отказа стало непредоставление годового бухгалтерского баланса за 2024 год: вместо него «управляйка» представила промежуточный отчёт за I квартал 2025 года, что не соответствовало установленным требованиям.

Комиссия Псковского УФАС России, рассмотрев жалобу ООО «Перпектива», пришла к выводу о правомерности действий конкурсной комиссии. Это решение не было обжаловано.