Прорыв системы водоснабжения произошел в палкинской деревне Вернявино

Прорыв системы водоснабжения произошел в деревне Вернявино Палкинского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Ольги Потаповой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«Уважаемые жители деревни Вернявино Палкинского округа! Во время устранения причины замерзания воды на улице Инженерной произошел еще и прорыв системы водоснабжения. Пришлось отключить от водоснабжения еще несколько домов. Необходимая техника направлена для помощи», - сообщила Ольга Потапова.

Она отметила, что все меры по устранению причин принимаются сотрудниками МУП «Палкинская ПМК»

«Приносим извинения за доставленные неудобства!» - добавила глава округа.