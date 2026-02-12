 
ЖКХ

Собираемость платежей за вывоз ТКО в Псковской области достигла 95%

0

Уровень собираемости платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами с физических лиц вырос до 94,9% в Псковской области. Об этом на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Губернатор поинтересовался данными по собираемости оплаты за оказание коммунальной услуги. Денис Кузнецов рассказал, что для физических лиц этот показатель сейчас составил почти 95%, для юридических лиц — порядка 98%.

Общая просроченная дебиторская задолженность — более 100 млн рублей.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» также рассказал о проводимой досудебной и судебной работе с должниками. Только жителям региона в прошлом году направлено более 40 тысяч уведомлений о задолженности, по итогам которых оплачено 16 млн рублей. В рамках судебной практики направлено около 350 заявлений. 

