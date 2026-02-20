«Горводоканал» устранил утечку на магистральном водопроводе, снабжающем район «Кресты»

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» 20 февраля завершило аварийные работы по устранению утечки на одном из магистральных водопроводов, снабжающем район «Кресты», сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Ремонтная бригада приступила к работам вчера в 08:00. Для установки точного места протечки магистрального трубопровода диаметром 400 мм ремонтниками пришлось разрабатывать мерзлоту глубиной до 1,4 метра, а также временно отключить от водоснабжения три частных дома в переулке Лени Голикова и офисный центр Завода кровельных и фасадных систем.

По словам начальника цеха №4 «Горводоканала» Антона Карпова, причиной протечки чугунной трубы стало образование продольной трещины. В результате был заменен участок трубы протяженностью 1,7 метра.

Подача воды по трубопроводу была возобновлена сегодня в 03:00. В ремонтных работах было задействовано 12 человек.