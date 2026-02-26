Причины быстрого износа контейнеров для ТКО перечислил Денис Кузнецов

Повреждения контейнерных баков в Псковской области вызваны не столько естественными факторами, сколько нарушением правил эксплуатации. Об основных причинах износа ёмкостей в эфире радио ПЛН FM (102.6) рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

По словам спикера, первая причина — сам процесс загрузки и выгрузки отходов: постоянное механическое воздействие ускоряет износ конструкций. Вторая — неудовлетворительное состояние контейнерных площадок: не всегда они расчищены до асфальта, а передвижение по снежной массе создаёт дополнительную нагрузку на баки. Иногда мешают и выступающие элементы вроде бордюров.

«Нельзя забывать, что контейнер объёмом 1,1 кубометра предназначен исключительно для твёрдых коммунальных отходов, — подчеркнул Денис Кузнецов. — К сожалению, жители нередко выбрасывают в него всё подряд, что существенно сокращает срок службы ёмкости».

Особую проблему, как отметил руководитель, создают дома с мусоропроводом. «Как говорил мой первый руководитель, летящий утюг с пятого этажа превращается в снаряд», — заключил Денис Кузнецов.