Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником, который отмечается в России сегодня, 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Сегодня мы чествуем представителей самых разных и востребованных профессий, которые обеспечивают стабильное функционирование систем жизнеобеспечения, заботятся о комфорте и уюте тысяч жителей региона. Ежедневно вы поддерживаете высокий уровень сервисного обслуживания, обеспечиваете исправность инженерных коммуникаций, следите за чистотой общественных территорий, заботитесь об экологическом благополучии населенных пунктов. Своим ежедневным трудом вы вносите серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона, постоянно улучшая качество и спектр предоставляемых услуг, содействуя обновлению коммунальной инфраструктуры», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что общими усилиями в прошлом году была проделана большая работа по модернизации водоснабжения и теплосетей, благоустройству общественных пространств.

«В этом году работы продолжатся. При поддержке президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланированы работы на 7 объектах. В их числе — продолжение модернизации котельной № 9 в Пскове, строительство сетей водоотведения и КНС в Пушкинских Горах, объектов водоснабжения в поселке Крупп Печорского района», - рассказал он.