«Горводоканал» Пскова применит новую технологию для реконструкции водовода

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» заменит 518 метров водовода по улице Максима Горького, впервые применив современный бестраншейный способ по инновационной технологии Rolldown. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Реконструкции связана с изношенностью участка одного из основных водоводов, снабжающих жителей района Завеличье. Он эксплуатируется более 40 лет. В 2015 и 2021 годах на участке возникали крупные протечки. В связи с этим было принято решение о замене наиболее изношенного участка водовода для повышения надежности водоснабжения значительной части населения города.

«Анализ показал, что для реконструкции в данном случае не подойдет уже опробованная предприятием бестраншейная технология с использованием санации методом «чулка», когда внутрь ремонтируемой трубы затаскивается гибкий полимерный рукав, под давлением принимающий форму исходной трубы. Поэтому было принято решение впервые в истории Пскова провести санацию участка современным бестраншейным способом по инновационной технологии Rolldown c использованием полиэтиленовой трубы Multi-Pipe», - отметили в «Горводоканале».

Главный инженер Андрея Алябьева рассказал, что суть технологии заключается в том, что внутрь существующей чугунной трубы помещается полиэтиленовая труба аналогичного диаметра. Для этого непосредственно перед затаскиванием новая труба будет сжата специальными вальцами, временно уменьшающими ее диаметр. Но уже через 2-3 дня труба Multi-Pipe примет свой первоначальный размер. Таким образом, пропускная способность водовода будет сохранена на прежнем уровне. При этом замененный участок будет иметь повышенные характеристики по несущей способности и сопротивлению различным нагрузкам, что выгодно отличает его от труб, отремонтированных с использованием санации методом «чулка». Бестраншейное выполнение работ не создает помех движению транспорта, значительно экономит время, которое бы понадобилось на раскопку траншеи длиной более полукилометра, а затем на ее последующую засыпку, отметили на предприятии.

Ремонтная бригада уже провела подготовительные работы: выполнены два локальных раскопа для присоединения нового участка водовода, проведена первичная телеинспекция состояния старой трубы, ее механическая очистка и гидродинамическая промывка.

Реконструкция проводится в два этапа. На первом будет заменен участок водовода от улицы Госпитальной до Малясова, на втором — от Красноармейской набережной до улицы Малясова.

На выполнение работ по реконструкции предприятие привлекло казначейский инвестиционный кредит с обязательством собственного софинансирования в размере 20%.