Новый трубопровод прокладывают по улице Волкова в псковской деревне Писковичи

В Писковичах продолжается прокладка трубопровода в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере МАХ, работы ведутся на участке от станции второго подъёма до улицы Волкова — сразу в двух локациях: у многоквартирных домов и за улицей Волкова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / МАХ

«На объекте проводим еженедельные планерки с целью контроля проделанной работы, обсуждения планов на предстоящую неделю и совместного поиска решений при возникающих нестандартных рабочих ситуаций. Например, если в ходе проведения земляных работ встречаются участки плитняка, с которым работать гораздо тяжелее, чем с грунтом, что сказывается на темпах», - подчеркнула глава.

 

Проект реализуется в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» госпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Псковской области». На улучшение качества водоснабжения выделено почти 44 млн рублей федеральных средств.

Подрядчик активно взаимодействует с МУП «Колхоз имени Залита» — именно это предприятие будет эксплуатировать модернизированные сети после завершения всех работ. Главная цель проекта — существенно улучшить качество холодного водоснабжения для 3 тысяч жителей Писковичей.

