Плановые отключения электроэнергии произойдут в Псковском округе

Плановые отключения электроэнергии произойдут 20 и 21 апреля в Псковском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной администрации.

«Уважаемые жители Псковского муниципального округа! Информируем вас о плановых отключениях электроэнергии», - сообщили в администрации.

20 апреля в д. Звенковичи электроэнергию отключат полностью с 09:00 до 16:00. Будет производиться ремонт комплектной трансформаторной подстанции.

21 апреля частичные отключения произойдут в деревнях: Неёлово, Неёлово-1, Неёлово-2, Репки, Федоровщина, Моглино, Дуброво, Селище, Логозовичи и в полностью в деревне Золотуха. Электричества не будет с 8:45 до 18:00. Будет производиться реконструкция высоковольтных линий и монтаж провода.