«Горводоканал» отремонтировал участок канализационной сети на улице Звездной в Пскове

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» завершило ремонт участка канализационной сети на улице Звездной, 16. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

По указанному адресу была выявлена утечка на трубопроводе самотечного коллектора. Аварийный участок располагался в непосредственной близости от жилого дома, что затруднило работу спецтехники. Кроме того, необходимость глубокой раскопки и большая водонасыщенность грунта потребовали предварительной установки защитных крепей во избежание обрушения стенок траншеи.

В результате старая керамическая труба была заменена новой полиэтиленовой протяженностью четыре метра и диаметром 200 миллиметров.