Эксперт рассказал, кому придётся платить за холодную воду втрое больше

Постановление правительства № 1871, вступившее в силу с конца прошлого года, увеличило повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду с 1,5 до 3. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Без счетчика итоговая сумма за холодную воду может быть в три раза выше стандартного норматива. Повышенный норматив касается лишь холодной воды», — пояснил эксперт.

По его словам, рост платежа коснется тех, кто при наличии технической возможности не установил прибор учета, а также владельцев, не прошедших вовремя поверку, допустивших поломку счетчика или более трех месяцев не передававших показания.

Чтобы избежать переплат, эксперт рекомендует запросить официальный акт о невозможности монтажа счетчика, если его установка действительно неосуществима, проверять данные о приборах учета в системе ГИС ЖКХ и своевременно передавать актуальные показания через приложение «Госуслуги.Дом». Это позволяет платить только за фактически потребленную воду, пишут РИА Новости.